Szkoły zamknięte przez atak zimy. W tych miejscach w poniedziałek nie będzie lekcji

szkola
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
W poniedziałek dzieci w kilku gminach na północy Polski nie będą miały lekcji. Wszystko przez intensywne opady śniegu, które nawiedziły tę część kraju.

Atak zimy daje się we znaki nie tylko kierowcom, ale także nauczycielom i uczniom. Z powodu intensywnych opadów śniegu władze kilku gmin na Pomorzu zdecydowały się odwołać zajęcia dydaktyczne w przedszkolach i szkołach w poniedziałek 12 stycznia.

Odwołane lekcje w szkołach na Pomorzu

O odwołaniu zajęć w przedszkolach i szkołach w poniedziałek zdecydował burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. Zajęć nie będą miały dzieci we wszystkich placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Dwór Gdański. Ponadto nie będą realizowane dowozy szkolne.

W poniedziałek lekcje nie odbędą się także w innych gminach na Pomorzu. Jak poinformowało Radio Gdańsk, o odwołaniu zajęć dydaktycznych w związku z groźną zimową pogodą zdecydowały także gminy Główczyce, Potęgowo i Gniew. Podobną decyzję podjęły władze wsi Bierkowo w gminie Redzikowo. Portal Kociewski.pl przekazał, że lekcji nie będzie też w gminach Tczew i Pelplin.

To nie pierwszy raz w tym roku, gdy zajęcia szkolne na północy Polski są odwoływane z powodu pogody. W poniedziałek 5 stycznia lekcji nie było w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie. W środę 7 stycznia do szkół nie poszli uczniowie w powiecie nidzickim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zasypana droga do szkoły. Lekcje w Redzikowie odwołane

Zasypana droga do szkoły. Lekcje w Redzikowie odwołane

TVN24
Spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Odwołane lekcje w szkołach

Spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Odwołane lekcje w szkołach

TVN24

Autorka/Autor: kp/kg

Źródło: Radio Gdańsk, Kociewski.pl

Źródło zdjęcia głównego: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock

