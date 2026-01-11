Szkoły zamknięte przez atak zimy. Tu w poniedziałek nie będzie lekcji

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Atak zimy daje się we znaki nie tylko kierowcom, ale także nauczycielom i uczniom. Z powodu intensywnych opadów śniegu władze kilku gmin na Pomorzu zdecydowały się odwołać zajęcia dydaktyczne w przedszkolach i szkołach w poniedziałek 12 stycznia.

Odwołane lekcje w szkołach na Pomorzu

O odwołaniu zajęć w przedszkolach i szkołach w poniedziałek zdecydował burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. Zajęć nie będą miały dzieci we wszystkich placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Dwór Gdański. Ponadto nie będą realizowane dowozy szkolne.

W poniedziałek lekcje nie odbędą się także w innych gminach na Pomorzu. Jak poinformowało Radio Gdańsk, o odwołaniu zajęć dydaktycznych w związku z groźną zimową pogodą zdecydowały także gminy Główczyce, Potęgowo i Gniew. Podobną decyzję podjęły władze wsi Bierkowo w gminie Redzikowo. Portal Kociewski.pl przekazał, że lekcji nie będzie też w gminach Tczew i Pelplin.

To nie pierwszy raz w tym roku, gdy zajęcia szkolne na północy Polski są odwoływane z powodu pogody. W poniedziałek 4 stycznia lekcji nie było w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie. W środę 6 stycznia do szkół nie poszli uczniowie w powiecie nidzickim.

