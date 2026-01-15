Szklanka na peronie, lodowe skorupy na autach. Trudny poranek na zdjęciach

Szklanka w Gdańsku. Relacjonuje reporter TVN24 Adam Krajewski Źródło: TVN24

Przez Polskę wciąż przechodzi front niosący marznące opady. Wczoraj stanowiły one zagrożenie przede wszystkim w północnej i środkowej Polsce, dziś nadal występują we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Przed zagrożeniami związanymi z marznącym deszczem ostrzega zarówno IMGW, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Utrudnienia w Gdańsku

Dziś rano wielu Polaków przed wyjechaniem do pracy musiało skrobać szyby i uważać przy wyjazdach z parkingów i garaży. Tak było między innymi w Gdańsku, gdzie był reporter TVN24 Adam Krajewski.

- To jest kilkucentymetrowa skorupa lodowa, która powstała wskutek tego padającego marznącego deszczu na kilkudziesięciu centymetrach śniegu, który spadł w ostatnich dniach. Stworzyła się nie tylko na śniegu, ale także na chodnikach i drogach i przez to pojawiły się ogromne problemy w poruszaniu się, także dla pieszych - relacjonował.

Krajewski dodał, że marznący deszcz osadził się także na trakcji elektrycznej, przez co niektóre tramwaje miały skrócone kursy. Doszło także do odwołania pociągów na trasie z Malborka do Elbląga. Wciąż pozostają zamknięte molo w Sopocie i w Gdańsku w dzielnicy Brzeźno.

Zmrożone szyby i śliski dworzec

Sytuacja była trudna nie tylko na Pomorzu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, na których widać "lodowe" szyby w samochodach i domach.

Lód w Bydgoszczy Źródło: Teo/Kontakt24

Okna w lodzie, Rybno (Mazowieckie) Źródło: BogusławaTarnowska/Kontakt24

Problem dotyczył nie tylko kierowców. Osoby wsiadające lub wysiadające z pociągu na dworcu w Żyrardowie musiały bardzo uważać, by się nie poślizgnąć.

Żyrardów, dworzec PKP Żyrardów, dworzec PKP Źródło: Ann/Kontakt24 Żyrardów, dworzec PKP Źródło: Ann/Kontakt24

