Polska

Szklanka na peronie, lodowe skorupy na autach. Trudny poranek na zdjęciach

Żyrardów, dworzec PKP
Szklanka w Gdańsku. Relacjonuje reporter TVN24 Adam Krajewski
Źródło: TVN24
Czwartkowy poranek był trudny w wielu rejonach Polski. Wszystko przez marznące opady, które utworzyły na drogach i chodnikach śliską warstwę. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od was zdjęcia pokrytych lodem szyb i chodników.

Przez Polskę wciąż przechodzi front niosący marznące opady. Wczoraj stanowiły one zagrożenie przede wszystkim w północnej i środkowej Polsce, dziś nadal występują we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Przed zagrożeniami związanymi z marznącym deszczem ostrzega zarówno IMGW, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy

Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy

Prognoza
Alert RCB dla kolejnego województwa

Alert RCB dla kolejnego województwa

Pogoda

Utrudnienia w Gdańsku

Dziś rano wielu Polaków przed wyjechaniem do pracy musiało skrobać szyby i uważać przy wyjazdach z parkingów i garaży. Tak było między innymi w Gdańsku, gdzie był reporter TVN24 Adam Krajewski.

- To jest kilkucentymetrowa skorupa lodowa, która powstała wskutek tego padającego marznącego deszczu na kilkudziesięciu centymetrach śniegu, który spadł w ostatnich dniach. Stworzyła się nie tylko na śniegu, ale także na chodnikach i drogach i przez to pojawiły się ogromne problemy w poruszaniu się, także dla pieszych - relacjonował.

Krajewski dodał, że marznący deszcz osadził się także na trakcji elektrycznej, przez co niektóre tramwaje miały skrócone kursy. Doszło także do odwołania pociągów na trasie z Malborka do Elbląga. Wciąż pozostają zamknięte molo w Sopocie i w Gdańsku w dzielnicy Brzeźno.

Zamknięto mola w Sopocie i Gdańsku
Zamknięto mola w Sopocie i Gdańsku

Zmrożone szyby i śliski dworzec

Sytuacja była trudna nie tylko na Pomorzu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, na których widać "lodowe" szyby w samochodach i domach.

Lód w Bydgoszczy
Lód w Bydgoszczy
Źródło: Teo/Kontakt24
Okna w lodzie, Rybno (Mazowieckie)
Okna w lodzie, Rybno (Mazowieckie)
Źródło: BogusławaTarnowska/Kontakt24

Problem dotyczył nie tylko kierowców. Osoby wsiadające lub wysiadające z pociągu na dworcu w Żyrardowie musiały bardzo uważać, by się nie poślizgnąć.

Żyrardów, dworzec PKP

Żyrardów, dworzec PKP
Żyrardów, dworzec PKP
Źródło: Ann/Kontakt24
Żyrardów, dworzec PKP
Żyrardów, dworzec PKP
Źródło: Ann/Kontakt24

Autorka/Autor: kp/ads

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ann/Kontakt24

Dowiedz się więcej:

Zimapogoda
