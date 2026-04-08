Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Martwy delfin nad Zalewem Szczecińskim. "Stan ciała nie mógł nam nic powiedzieć o przyczynach śmierci"

|
Martwy delfin w Jarszewku
Delfin zaplątał się w sieć rybacką. Pomógł policjant
Źródło: Facebook/Miami-Dade Police Department
Ciało martwego delfina znaleziono na plaży w Jarszewku w województwie zachodniopomorskim. Na miejsce zostali wezwani specjaliści z WWF.

Na plaży w Jarszewku nad Zalewem Szczecińskim znaleziono ciało martwego delfina. Sprawą zajmują się eksperci z Błękitnego Patrolu WWF. Na ten moment nieznany jest gatunek ssaka.

"Nie był zaplątany w sieci"

Jak przekazała Agnieszka Veljković z WWF, delfin to samiec mierzący około dwóch metrów i ważący około 60 kilogramów. W momencie znalezienia ssaka jego ciało było w zaawansowanym stanie rozkładu.

- Stan jego ciała nie mógł nam nic powiedzieć ani o przyczynach śmierci, ani o urazach. Na pewno nie był zaplątany w sieci - powiedziała w rozmowie z tvnmeteo.pl Veljković.

O dalszych losach delfina zdecydują eksperci ze Stacji Morskiej imienia prof. Krzysztofa Skóry w Helu. Specjaliści podejmą decyzję, czy ciało po badaniach pobranych próbek zostanie spreparowane.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Konrad Wrzecionowski

Udostępnij:
Tagi:
PolskaSzczecin
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
AdobeStock_1348349684
Znikną, zanim naukowcy zdążą je wszystkie odkryć
Peanut stracił prawie cały nos
Stracił prawie cały nos. "Byliśmy zdruzgotani"
Świat
Chłodno, śnieg, deszcz
Quirin przyniesie jeszcze więcej chłodu. W części Polski spadnie śnieg
Polska
Śnieg spadł w Tatrach
Szczypnie mróz. Miejscami spadnie 15 centymetrów śniegu
Prognoza
Obszar lasów namorzynowych Hara w Iranie
To może być największa katastrofa ekologiczna od 1990 roku
Świat
Ciepły, słoneczny dzień w Londynie, 07.04.2026
Europa podzielona. U nas chłód, na zachodzie 30 stopni
Polska
Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion
Astronauci wracają do domu. Mają wsparcie z Polski
Osuwisko w miejscowości Petacciato we Włoszech
Osuwisko sparaliżowało włoskie wybrzeże
Świat
Deszcz ze śniegiem
Lokalnie popada śnieg z deszczem, może zagrzmieć
Prognoza
Earhtset, Ziemia chowająca się za Księżycem
57 lat różnicy, dwa wyjątkowe zdjęcia Ziemi i Księżyca
Świat
Przemarsz wilka w promieniach słońca
Wilk przechadza się w promieniach słońca. Zobacz nagranie
Polska
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Noc z alarmami IMGW w 11 województwach
Prognoza
Deszcz, noc
Jednym noc przyniesie opady, innym - lekki mróz
Prognoza
Skutki powodzi w Dagestanie
Jedna powódź za drugą. Nie żyje sześć osób
Świat
Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Wyż będzie się rozpychał coraz bardziej. Czy zrobi się cieplej?
Prognoza
Księżyc zaćmiewający Słońce
"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca
Świat
dzakarta indonezja - Julius Bramanto shutterstock_1865494456
Czekali na lot, gdy zarwała się część dachu lotniska. Nagranie
Świat
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
Prognozowane opady we wtorek i środę
Deszcz, deszcz ze śniegiem i burze. Gdzie trzeba uważać?
Prognoza
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
Polska
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Człowiek zobaczył to po raz pierwszy. Zobacz zdjęcia od NASA
Świat
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
Prognoza
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
Polska
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
Polska
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
Świat
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
Polska
Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Kluczowy moment misji Artemis II. "Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom