Szczecin. Gołoledź. Tramwaje wróciły, ale nie wszystkie. Utrudnienia też na kolei

Oblodzenia w Szczecinie.mp4 Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z powodu oblodzenia trakcji kursowanie tramwajów w Szczecinie było sparaliżowane od początku tygodnia. Miasto uruchomiło komunikację zastępczą, ale i tak mieszkańcy stolicy woj. zachodniopomorskiego musieli się liczyć z utrudnieniami. W czwartek sytuacja jest trochę lepsza.

- Część składów wróciła na trasy, ale nie wszystkie - relacjonował reporter TVN24 Bartosz Bartkowiak.

Jak czytamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w czwartek od rana (godz. 5.30) tramwaje nie jeżdżą przez ulice Mickiewicza i Żołnierską, a tramwaje 5 i 7 kursują przez Aleję Wojska Polskiego. Wprowadzona została komunikacja zastępcza.

- Sieć trakcyjna jest jeszcze nieco oblodzona, ale dziś w nocy jeździły tramwaje techniczne, pracowały służby komunalne, które też fizycznie ten lód kruszyły - dodał reporter.

Utrudnienia na kolei

Oblodzenia paraliżują także ruch pociągów pasażerskich. Jak podaje Portal Pasażera, pociąg PR 80712 relacji Świnoujście Port - Koszalin został odwołany na części trasy (od stacji Świnoujście Port do stacji Szczecin Główny). Planowany odjazd ze stacji Szczecin Główny do stacji Koszalin przewidziany jest na godzinę 09.36.

Z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem muszą zmagać się także pasażerowie pociągu IC 38172 PODHALANIN relacji Zakopane - Świnoujście z planowanym przyjazdem na stację Szczecin Główny o godzinie 07.37.

Autorka/Autor: fw Źródło: TVN24 Źródło zdjęcia głównego: TVN24