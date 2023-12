W Szaflarach wwiercili się na głębokość 5000 metrów. Woda ma tam 120 stopni

W Szaflarach (woj. małopolskie) powstaje odwiert geotermalny. Obecnie ma on głębokość pięciu kilometrów i przechodzi przez kilka warstw geologicznych wypełnionych wodą termalną. Gorąca woda ma być wykorzystywana przede wszystkim do ogrzewania budynków w okolicznych miejscowościach.

Wiercenie odwiertu geotermalnego w Szaflarach niedaleko Nowego Targu rozpoczęło się w kwietniu 2023 roku. Maszyny borują w stronę źródła geotermalnego o temperaturze powyżej 150 stopni Celsjusza na głębokości 7000 kilometrów - po zakończeniu wiercenia będzie to najgłębsza tego typu struktura na Ziemi. Gorąca woda ma być wykorzystywana głównie do ogrzewania budynków w okolicznych miejscowościach, brana jest też pod uwagę produkcja prądu.

"Optymistyczne wiadomości"

Jak przekazał Piotr Długosz, projektant odwiertu pełniący nadzór i dozór geologiczny, powstający odwiert ma już około 5000 metrów głębokości.

- Dobre informacje są takie, że właśnie przewiercamy głębszy poziom z wodą termalną. Są to kolejne utwory triasowe - wyjaśnił. - Jest tam duży zbiornik z wodą, a jej temperatura wynosi około 120 stopni Celsjusza. To bardzo optymistyczne wiadomości. Teraz chcemy dowiercić się do dna tej formacji i wówczas przeprowadzimy wstępne testy.

Długosz dodał, że wcześniej przewiercono się przez pierwszy poziom wodonośny o temperaturze ok. 85 st. C. W miejscu odwiertu spodziewany jest jeszcze trzeci pokład wodonośny, ulokowany na głębokości 7000 metrów, ale to jest na razie poziom niezbadany - nie ma innego porównawczego odwiertu, dlatego nie wiadomo, co ekipy wiercące napotkają na tej głębokości.

- Na razie są to bardzo dobre informacje, że pojawiło się duże źródło z temperaturą powyżej 100 stopni Celsjusza, ale jak zakończymy testy, to będziemy wiedzieli jaka jest wydajność tego źródła i finalnie jaka jest jego temperatura - wyjaśnił Długosz.

Dwa cele inwestycji

Aktualnie tempo prac to około 40 metrów odwiertu dziennie, a w lutym przyszłego roku ma rozpocząć się ostatni etap projektu. Według planu, do końca pierwszego kwartału przyszłego roku zostanie zakończony cały proces wiercenia. Potem zostanie wykonana analiza i zapadnie decyzja, który zbiornik będzie najlepiej pasował do charakterystyki projektu.

Jak opowiadał w marcu w rozmowie z TVN24 wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, odwiert ma służyć dwóm celom. Pierwszy to cel badawczy. Po ocenie dostępnych zasobów projekt przejdzie w fazę odwiertu eksploatacyjnego. Cała inwestycja ma być gotowa w 2025 roku - wtedy woda ma zacząć być wykorzystywana na potrzeby mieszkańców Podhala.

