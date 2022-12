Sylwestrowy koszmar ptaków. Przez petardy oraz fajerwerki wpadają w panikę i giną

Sylwestrowa śmiertelność ptaków

Jedną z osób zbierających dane i prowadzących badania jest dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży - doktor habilitowany Michał Żmihorski. Odbędzie on swój spacer 1 stycznia w Białowieży. - Ta akcja rozrasta się powoli, ale cel jest pożyteczny i ważny - powiedział Żmihorski. IBS zbiera dane, przygotowuje się do publikacji naukowej na temat sylwestrowej śmiertelności ptaków. Eksperci potrzebują jednak zebrać więcej materiałów. Trwają także prace nad metodologią badań, wyborem parametrów, które pozwolą wyciągać wnioski z zebranych danych. - Ta sylwestrowa śmiertelność ptaków jest zjawiskiem bardzo trudnym do monitorowania, bo nie jest tak, że idziemy i są dziesiątki martwych ptaków na chodniku. To jest zjawisko, które jest masowe jeżeli chodzi o skalę przestrzenną, bo każde miasto, wieś ma swoje fajerwerki i te fajerwerki mają konsekwencje ekologiczne, natomiast jeżeli przełożymy to na taką możliwość detekcji przez pojedynczego obserwatora, to ona jest bardzo nieduża - mówił Michał Żmihorski. Tłumaczył, że może to oznaczać, że obserwator na swojej trasie nie spotka ani jednego martwego ptaka i nie znaczy to, że ich nie ma. - Więc dopiero takie pospolite ruszenie jest w stanie wygenerować dane, które będą się nadawały do analizy statystycznej - tłumaczył dyrektor IBS. Dodał przy tym, że tak zwane "citizen science", czyli nauka obywatelska, uczestnictwo i pomoc ze strony obywateli zainteresowanych tematyką, zgłaszane przez nie obserwacje, mogą pomóc zabrać dane, choć ich analiza jest wyzwaniem dla badaczy, by wyniki badań były wiarygodne.