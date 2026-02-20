Logo TVN24
Polska

Halo pojawiło się w Świnoujściu. "To znak"

Halo słoneczne
Zjawisko Halo w Karkonoszach
Źródło: Grzegorz Truchanowicz Przewodnik Sudecki fotograf/ Kontakt24
W piątek w Świnoujściu pojawiło się halo słoneczne. Zdjęcia tego zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt24. Na czym ono polega?
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Pani Małgorzata wysłała na Kontakt24 zdjęcie efektu halo wokół słońca, zaobserwowanego w Świnoujściu. Mieszkanka północno-zachodniej Polski wyjaśniła, że wykonała zdjęcie w piątek przed godziną 14.

- Od jakiegoś czasu zaczęłam zauważać takie zjawisko i z tego, co wiem, ono nazywa się efektem halo - powiedziała pani Małgorzata. - Widziałam to parę razy, podobnie było dzisiaj popołudniu. Robię sporo zdjęć, stąd dziś również postanowiłam zjawisko sfotografować - dodała.

Halo słoneczne
Halo słoneczne
Źródło: Małgorzata Galas/Kontakt24

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w Świnoujściu panowały dziś dobre warunki do powstawania halo. Co więcej, według niej zjawisko jest zwiastunem nadchodzącego ocieplenia.

- To halo jest zapowiedzią idącego od zachodu frontu o charakterze ciepłym, który rozpocznie jutro wielką zmianę pogody w Polsce, czyli ocieplenie. To znak przedwiośnia zmierzającego już w naszą stronę - dodała.

Halo. Czym jest to zjawisko

Halo to zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej. Obserwowane jest wokół tarczy słonecznej lub księżycowej. Przyjmuje postać świetlistego pierścienia, który może być biały lub zawierać kolory tęczy.

Zjawisko halo wywołane jest załamaniem światła na kryształach lodu i odbiciem wewnątrz kryształów lodu, znajdujących się w chmurach pierzastym piętra wysokiego (cirrostratus) lub we mgle lodowej. Dokładny wygląd efektu halo zależy od rodzaju kryształów lodowych, ich możliwych ustawień w powietrzu oraz dróg optycznych w kryształach.

Opracowali Krzysztof Posytek, est

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Małgorzata Galas/Kontakt24

