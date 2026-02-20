Halo pojawiło się w Świnoujściu. "To znak"

Pani Małgorzata wysłała na Kontakt24 zdjęcie efektu halo wokół słońca, zaobserwowanego w Świnoujściu. Mieszkanka północno-zachodniej Polski wyjaśniła, że wykonała zdjęcie w piątek przed godziną 14.
- Od jakiegoś czasu zaczęłam zauważać takie zjawisko i z tego, co wiem, ono nazywa się efektem halo - powiedziała pani Małgorzata. - Widziałam to parę razy, podobnie było dzisiaj popołudniu. Robię sporo zdjęć, stąd dziś również postanowiłam zjawisko sfotografować - dodała.
Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w Świnoujściu panowały dziś dobre warunki do powstawania halo. Co więcej, według niej zjawisko jest zwiastunem nadchodzącego ocieplenia.
- To halo jest zapowiedzią idącego od zachodu frontu o charakterze ciepłym, który rozpocznie jutro wielką zmianę pogody w Polsce, czyli ocieplenie. To znak przedwiośnia zmierzającego już w naszą stronę - dodała.
Halo. Czym jest to zjawisko
Halo to zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej. Obserwowane jest wokół tarczy słonecznej lub księżycowej. Przyjmuje postać świetlistego pierścienia, który może być biały lub zawierać kolory tęczy.
Zjawisko halo wywołane jest załamaniem światła na kryształach lodu i odbiciem wewnątrz kryształów lodu, znajdujących się w chmurach pierzastym piętra wysokiego (cirrostratus) lub we mgle lodowej. Dokładny wygląd efektu halo zależy od rodzaju kryształów lodowych, ich możliwych ustawień w powietrzu oraz dróg optycznych w kryształach.
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Małgorzata Galas/Kontakt24