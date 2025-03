Świetlny pierścień dookoła Srebrnego Globu. Może zwiastować zmianę pogody

Halo - jak powstaje to zjawisko, co zwiastuje?

Halo to zjawisko optyczne, tworzące się w atmosferze dookoła tarczy Słońca lub Księżyca. Powstaje wskutek załamania, odbicia lub ugięcia światła w kryształkach lodu budujących cirrusy i cirrostratusy, pierzaste chmury piętra wysokiego. Halo może przyjmować różną postać, od pojedynczego łuku do plam świetlnych lub barwnych pierścieni. Co ciekawe, zjawisko to jest częściej obserwowane na wyższych szerokościach geograficznych - aby doszło do załamania się światła.