Polska

Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat

Świerszczak melodyjny
Ornitologiczna sensacja
Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka
Podczas tegorocznej "Akcji Bałtyckiej" ornitologom udało się złapać świerszczaka melodyjnego. To niezwykłe osiągnięcie, ponieważ ptak ten nie był widziany w Polsce od ponad 30 lat.

Świerszczak melodyjny został schwytany i zaobrączkowany na terenie Mierzei Wiślanej podczas "Akcji Bałtyckiej". To wielkie wydarzenie, ponieważ było to drugie w historii odnotowanie tego dalekowschodniego gatunku na terenie Polski. Poprzednie miało miejsce 12 września 1989, również w czasie "Akcji Bałtyckiej". Wówczas ptaka zaobserwowano na stacji Bukowo-Kopań koło Darłowa.

Świerszczak melodyjny
Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka
Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka
Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka
Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka

Gatunek wędrowny

"Ogromne gratulacje dla obrączkarza Macieja Waydy oraz całej załogi: Krzysztofa Pyzio, Alicji Niedźwiedzkiej, Katarzyny Kosiuk, Ewy Kostorz i Pauliny Półtorak" - napisano w mediach społecznościowych.

"Akcja Bałtycka" to coroczne wydarzenie, podczas którego ornitolodzy obrączkują ptaki. Powstała w 1961 roku. Twórcą i wieloletnim kierownikiem akcji był prof. dr hab. Przemysław Busse. 

Świerszczak melodyjny to gatunek wędrowny

Świerszczak melodyjny (Helopsaltes certhiola) to ptak niewielkich rozmiarów, który należy do rodziny świerszczaków (Locustellidae). Występuje na terenie Azji - zamieszkuje Syberię, wschodnią część Kazachstanu, Mongolię i północne Chiny. Jest gatunkiem wędrownym.

Autorka/Autor: anw

Źródło: Akcja Bałtycka

Źródło zdjęcia głównego: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka

