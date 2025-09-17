Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat

Ornitologiczna sensacja Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Świerszczak melodyjny został schwytany i zaobrączkowany na terenie Mierzei Wiślanej podczas "Akcji Bałtyckiej". To wielkie wydarzenie, ponieważ było to drugie w historii odnotowanie tego dalekowschodniego gatunku na terenie Polski. Poprzednie miało miejsce 12 września 1989, również w czasie "Akcji Bałtyckiej". Wówczas ptaka zaobserwowano na stacji Bukowo-Kopań koło Darłowa.

Świerszczak melodyjny (Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka) Świerszczak melodyjny Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka Świerszczak melodyjny Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka Świerszczak melodyjny Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka Świerszczak melodyjny Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka

Gatunek wędrowny

"Ogromne gratulacje dla obrączkarza Macieja Waydy oraz całej załogi: Krzysztofa Pyzio, Alicji Niedźwiedzkiej, Katarzyny Kosiuk, Ewy Kostorz i Pauliny Półtorak" - napisano w mediach społecznościowych.

"Akcja Bałtycka" to coroczne wydarzenie, podczas którego ornitolodzy obrączkują ptaki. Powstała w 1961 roku. Twórcą i wieloletnim kierownikiem akcji był prof. dr hab. Przemysław Busse.

Świerszczak melodyjny to gatunek wędrowny

Świerszczak melodyjny (Helopsaltes certhiola) to ptak niewielkich rozmiarów, który należy do rodziny świerszczaków (Locustellidae). Występuje na terenie Azji - zamieszkuje Syberię, wschodnią część Kazachstanu, Mongolię i północne Chiny. Jest gatunkiem wędrownym.

MEGA! 😍 Myśleliśmy, że pokrzewka kaspijska to dostateczny prezent na tegoroczne urodziny akcji, jednak to nie wszystko -... Posted by Akcja Bałtycka on Sunday, September 14, 2025 Rozwiń