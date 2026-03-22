Na niedzielę 22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Jak wygląda sytuacja hydrologiczne w Polsce po zimie, która obfitowała w opady śniegu?

- Wiosna to bardzo ważny okres, jeżeli chodzi o uzupełnianie zasobów wody w całym systemie hydrologicznym - powiedział na antenie TVN24 profesor Artur Magnuszewski, hydrolog z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Sytuacja hydrologiczna w Polsce po zimie

Jak tłumaczył gość programu "Wstajesz i weekend", w naszym klimacie mamy półrocze letnie, kiedy zarówno opady, jak i parowanie są duże. W takim okresie na nizinach mamy ujemny bilans atmosferyczny. O ujemnym bilansie mówimy wtedy, gdy parowanie z danego obszaru przewyższa opad.

- Natomiast półrocze zimowe jest dla nas niezwykle istotne. Bo wtedy, w takich poprawnych warunkach, bilans atmosferyczny jest dodatni. Dlaczego? Bo temperatura jest niższa, mniejsze jest też parowanie. W związku z tym opad zostaje w całym systemie zlewni i dorzeczy - mówił. - To jest czas, kiedy uzupełniane są również zasoby wód podziemnych, bo to jest dla nas niezwykle ważne potem w okresie półrocza letniego - dodał.

Zima w tym sezonie obfitowała w opady śniegu. W wielu regionach kraju pokrywa śnieżna utrzymywała się przez kilka miesięcy. - Tak dobrej, tak śnieżnej zimy dawno nie mieliśmy - powiedział hydrolog.

Ekspert dodał, że chociaż styczeń i luty były śnieżne i mroźne, to jednak bilans atmosferyczny utrzymywał się na praktycznie neutralnym poziomie. - To były też długie okresy wyżowej pogody, kiedy był mróz, a cały czas również działało parowanie. Te dwa miesiące - styczeń, luty - mogłyby być znacznie lepsze - opowiadał profesor.

Ten rejon Polski skorzystał

Wchodzimy w okres wiosenny z trochę lepszą sytuacją hydrologiczną, bo mamy wysokie stany wody na przykład na Biebrzy, Pisie, Drwęcy. - Ten region został "zaopiekowany" od strony odtworzenia zasobów - opowiadał Magnuszewski.

Czy oznacza to, że biebrzańskie bagna są napełnione? - Tak pokazują dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysoki stan wody jest na Biebrzy, czyli to jest dobra wiadomość - opowiadał.