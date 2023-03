Polska na szarym końcu pod względem dostępu do wody w Europie. "Niszczymy samych siebie"

Zasoby wodne Polski należą do najuboższych w Europie. Co jest tego przyczyną? Podczas środowej konferencji prasowej Katarzyna Karpa-Świderek, edukatorka klimatyczna oraz rzeczniczk partii Polska 2050, wyjaśniła, że źródłem tych problemów są działania, jakie od lat podejmujemy na polskich rzekach.

"Niszczymy samych siebie"

- Polska jest na piątym miejscu od końca [w skali Europy - przyp. red.], jeśli chodzi o zasoby wody na mieszkańca - tłumaczyła. - Jest krajem umiarkowanie wilgotnym, a jest przecież porównywana do kraju saharyjskiego, jakim jest Egipt. Dlaczego tak się dzieje? Jak opowiadała Karpa-Świderek, bardzo małe zasoby wodne w Polsce to efekt wieloletnich, nieumiejętnych działań, które negatywnie wpłynęły na nasze rzeki.

- Mamy niemal 150 tysięcy kilometrów rzek, z czego 80 procent jest zniszczonych: przekształconych, tamowanych na różne sposoby - wyjaśniła. - Rzeka, która jest przekształcona, przestaje pełnić swoje funkcje ekologiczne. A rzeki to jest to, co daje nam wodę do picia, wodę do życia, więc jak zmieniamy i niszczymy rzeki, to niszczymy samych siebie - dodała Karpa-Świderek.