Dziś Światowy Dzień Śniegu. Tak wygląda w Polsce

W niedzielę 19 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Śniegu. W Polsce próżno białego puchu szukać - leży on głównie w rejonie górskim, najwięcej w Dolinie Pięciu Stawów. Są też takie miejsca, jak Przemyśl, gdzie zakwitły stokrotki i inne kwiaty.

19 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Śniegu. W Polsce zalega on praktycznie jedynie w rejonie górskim.

Gdzie w Polsce leży śnieg

W Przemyślu zakwitły kwiaty

Z analizy meteorologów z IMGW wynika, że styczeń może zakończyć się średnią obszarową anomalią temperatury powietrza na poziomie około 3 st. C.

W trzecim tygodniu tego miesiąca, czyli 20-26.01, odchylenie temperatury od średniej z lat 1991-2020 może miejscami wynieść +6/+5 st. C. Również spore odchylenie na plus od normy spodziewane jest 27.01-2.02 - wynika z prognozy długoterminowej modelu ECMWF.

Światowy Dzień Śniegu

Światowy Dzień Śniegu ustanowiła Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS). To święto ma na celu zainspirowanie ludzi na całym świecie do uprawiania sportów zimowych i zachęcenie najmłodszych do zabawy w śniegu.