Polska

Za nami zima, jakiej nie było przez wiele lat. Co z zasobami wodnymi? Klimatolog tłumaczy

W piątek rozpoczęła się wiosna astronomiczna, w sobotę - kalendarzowa, a już od 1 marca trwa wiosna meteorologiczna. Nic dziwnego, że klimatolodzy zaczęli podsumowywać minioną zimę, między innymi pod kątem tego, jak wpłynęła na dość ubogie zasoby wodne Polski.

Doktor habilitowany inżynier Bogdan Chojnicki z Katedry Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zauważył, że opady śniegu były wyjątkowo duże w porównaniu z poprzednimi latami, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie Polski.

- W centralnej części kraju, czy mierzącej się z suszą Wielkopolsce, pojawiło się 20 centymetrów śniegu. To ostatnimi czasy rzadko się zdarza. Śnieg stopniał i zasilił w wodę wierzchnią warstwę gleby. Dziś de facto jest ona w wielu miejscach dość mocno nasączona. Natomiast warto pamiętać, że szczególnie styczeń był miesiącem mimo wszystko dość suchym. Szczególnie w centralnej części kraju woda ze stopionego śniegu w niewielkiej ilości wsiąkła w głębsze warstwy gruntu. Nie zostały one jakoś nadmiernie zasilone, czyli nie można mówić, że zasoby wodne radyklanie nam się odbudowały - wyjaśnił naukowiec.

Dodał, że biorąc pod uwagę sytuację w centralnej Polsce, nie należy się spodziewać, by poziom rzek podniósł się w mocny sposób. - Przy niskich temperaturach powietrza woda nie paruje, więc patrząc z tej perspektywy, miniona zima zadziałała na naszą korzyść - powiedział.

Chojnicki zwrócił uwagę na to, że wielu miejscach w Polsce spadek poziomu wód gruntowych sięga nawet kilku metrów. W związku z tym nie można oczekiwać, że jedna względnie śnieżna zima odbuduje te zasoby wodne.

- Gdyby kilka takich zim z rzędu się zdarzyło, to na pewno byśmy byli z tego powodu usatysfakcjonowani. Ale tu jednak warto przypomnieć, że w marcu mieliśmy trzy rekordy ciepła. To sygnalizuje, że nie należy spodziewać się kolejnych bardzo chłodnych zim. Globalnie temperatura utrzymała się na bardzo wysokim poziomie - wytłumaczył.

Klimatyczny bilans wodny Polski w trzeciej dekadzie lutego. Wartości bilansu poniżej 50 milimetrów mogą wskazywać na suszę.
To była zima, od której się odzwyczailiśmy

Naukowiec zauważył, że tegoroczna zima przypominała te z lat 80., gdy masy zimnego powietrza z północy i północnego wschodu często gościły w naszym kraju. To objawiło się przede wszystkim niskimi temperaturami, które wtedy uznalibyśmy za normalne o tej porze roku. Dodał, że choć grudzień i styczeń były chłodnymi miesiącami, to jednak nie był to wyjątkowo zimny okres, z temperaturami typowymi dla sezonu zimowego lat 80. i początku lat 90. XX wieku.

- Ostatnia tak chłodna zima zdarzyła nam się kilkanaście lat temu. Z tego powodu w ostatnich latach oswoiliśmy się z modelem zimy, która często jest bezśnieżna, a niskie temperatury, jeżeli już się pojawiają, nie dolegają nam zbyt mocno. To sprawiło, że tegoroczna, normalna zima wydawała się niektórym wyjątkowo surową - podkreślił.

Badacz zaznaczył, że wbrew opiniom pojawiającym się w przestrzeni publicznej nadal występują anomalie pogodowe spowodowane globalnym ociepleniem. Przypomniał, że na przełomie lutego i marca zanotowaliśmy rekordowo wysokie temperatury, sięgające kilkunastu stopni na plusie. - Jeśli spojrzymy na temperaturę oceanów, to jest ona porównywalna z 2024 rokiem, najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Gdy mówimy o temperaturze powietrza, to utrzymuje się ona w granicach pomiarów z lat 20. XXI wieku, czyli nie spada. Generalnie atmosfera ziemska jest wciąż bardzo ciepła - podsumował naukowiec.

