Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rekordowo niski stan wody w Wiśle

|
Niski stan Wisły
Niski stan Wisły w Warszawie
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wisła pobiła kolejny, niechlubny rekord. Jak podał IMGW, w sobotę na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 100 centymetrów.

"Na stacji Warszawa-Bulwary na Wiśle notujemy dziś nowy rekord niskiego stanu wody: 100 centymetrów" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wpisie w mediach społecznościowych. Hydrolog Janusz Mankiewicz z Centralnego Biura Hydrologii Operacyjnej IMGW dodał, że to najniższy poziom przynajmniej od 2017 r., kiedy przeniesiono wodowskaz z Portu Praskiego w rejon bulwarów wiślanych.

>>> CZYTAJ TEŻ: Alarmująco niski stan wody w Wiśle. "Organizmy w rzece mają trudności z przeżyciem"

Padł kolejny rekord stanu wody w Wiśle

Dotychczas najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa-Bulwary wynosił 102 centymetry i został osiągnięty na początku sierpnia br., przebijając wcześniejszy rekordowy pomiar 104 cm z września 2025 r. Dolna granica stanów średnich dla tej stacji wynosi 180 cm. Instytut poinformował, że również pobliskie stacje hydrologiczne, takie jak Warszawa-Nadwilanówka i Modlin, także rejestrują rekordowo niskie stany wody: odpowiednio 22 cm i 187 cm. - W ciągu najbliższych dni stan wody będzie jeszcze opadać - prognozuje IMGW.

Susza nie daje za wygraną

Obecnie w całej Polsce obowiązuje 90 ostrzeżeń IMGW przed suszą hydrologiczną, w tym dla zlewni obejmujących obszar Warszawy.

Źródło: PAP, IMGW
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Wisła
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza?
Prognoza
Po domach zostały ruiny
Bilans ofiar osuwiska rośnie, część terenów zamieniła się w bagna
Świat
wlochy
Około 10 tysięcy pojazdów uszkodzonych po nawałnicy
Świat
Lato, Polska, koniec lata, sierpień
Szansa na słońce, ale i ryzyko burz. Co szykuje pogoda
Prognoza
Sytuacja pogodowa na Cyprze
Polak pokazał załamanie pogody na Cyprze
Świat
Wzburzone fale oceanu
Wszystkie oczy na El Nino. Coś takiego "rzadko się zdarza w klimatologii"
Nauka
Upalny piątek przed rzymskim Koloseum
Upał męczy Włochów. W piątek było prawie 46 stopni
Świat
pochmurno burza jezioro jacht shutterstock_2472397855
Ostrzeżenia IMGW dla sześciu województw
Prognoza
Ulewne opady deszczu
Deszcz i burze nad Polską. Zobacz, gdzie może lać
Prognoza
Ewakuacja mieszkańców nepalskiej wioski Hatigauda
Nepal zmienia zdanie. Część ratowników zostanie wpuszczona
Świat
Noc, ulewa, intensywny deszcz
Ulewy w Polsce. "Podnosimy gotowość WOT"
Polska
Burze
Gdzie jest burza? Grzmoty słychać w kolejnych miejscach
Prognoza
Nawałnice we Francji
Nawałnice pod Paryżem. "Cała okolica została zniszczona"
Świat
deszcz pogoda ulewa shutterstock_452496760
Alert RCB dla trzech województw. "Możliwe podtopienia"
Polska
Opady, ulewa
Idą deszczonośne chmury. Przyniosą duże opady
Prognoza
Jedno z nowych jezior na terenie osuwiska, na zdjęciu satelitarnym
Przelewające się jezioro. Ratownicy wznowili pracę
Świat
Częściowe zaćmienie Księżyca, Białystok
Na świecie krwawy, w Polsce - nadgryziony. Za nami zaćmienie Księżyca
Polska
Porównanie zniszczeń w Nepalu
Po całych wsiach nie został ślad. Zdjęcia satelitarne
Świat
Trzęsienie ziemi w Tybecie
W Tybecie zadrżała ziemia
Świat
Gorący czwartek w Atenach
Ma być nawet 45 stopni. Sierpień pożegna ich z przytupem
Świat
Upał, wysokie temperatury
Idzie upał. Napłynie gorąco znad południowo-zachodniej Europy
Prognoza
Upalna aura
Wraca upał. Tu IMGW wydał ostrzeżenia
Polska
Skutki katastrofalnej powodzi w Himalajach
Powódź w Nepalu i Tybecie - jak mogło dojść do katastrofy
Świat
Powodzie w Nepalu
Zdjęcia, które pokazują skalę tragedii
Świat
Powódź błyskawiczna w Nepalu
Katastrofa w Nepalu. Nagranie z góry pokazuje siłę żywiołu
Świat
Powódź w Nepalu
Powódź w Nepalu. USA deklarują pomoc
Świat
Ratownicy w dystrykcie Nuwakot
Pilot wycieczek o rzece na której doszło do tragedii. "Może połamać nogi"
Świat
Animacja przedstawia, jak lawina lodowo-skalna mogła zalać nepalskie wioski
Animacja przedstawia drogę żywiołu
Świat
Ulewny deszcz i silne burze przetoczyły się przez Rumunię
Grad "można było odgarniać łopatą"
Świat
Wał szkwałowy pojawił się w miejscowości Dobieszyn (woj. podkarpackie)
Duży skok temperatury i nie tylko. W ostatnie dni wakacji będzie się działo
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom