Rekordowo niski stan wody w Wiśle
"Na stacji Warszawa-Bulwary na Wiśle notujemy dziś nowy rekord niskiego stanu wody: 100 centymetrów" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wpisie w mediach społecznościowych. Hydrolog Janusz Mankiewicz z Centralnego Biura Hydrologii Operacyjnej IMGW dodał, że to najniższy poziom przynajmniej od 2017 r., kiedy przeniesiono wodowskaz z Portu Praskiego w rejon bulwarów wiślanych.
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Padł kolejny rekord stanu wody w Wiśle
Dotychczas najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa-Bulwary wynosił 102 centymetry i został osiągnięty na początku sierpnia br., przebijając wcześniejszy rekordowy pomiar 104 cm z września 2025 r. Dolna granica stanów średnich dla tej stacji wynosi 180 cm. Instytut poinformował, że również pobliskie stacje hydrologiczne, takie jak Warszawa-Nadwilanówka i Modlin, także rejestrują rekordowo niskie stany wody: odpowiednio 22 cm i 187 cm. - W ciągu najbliższych dni stan wody będzie jeszcze opadać - prognozuje IMGW.
Susza nie daje za wygraną
Obecnie w całej Polsce obowiązuje 90 ostrzeżeń IMGW przed suszą hydrologiczną, w tym dla zlewni obejmujących obszar Warszawy.