Susza rolnicza nadal obejmuje całą Polskę. Uprawy kukurydzy zagrożone niedoborem wody  

Z raportu opublikowanego przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) wynika, że od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna i wynosiła -77 milimetrów. Porównując do poprzedniego opracowania, eksperci stwierdzili, że zasięg suszy się zmniejszył. Jak czytamy, największy deficyt wody notowano w tym okresie na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego (woj. warmińsko-mazurskie), a także w północno-zachodniej Polsce, na terenie województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Najmniejsze braki wody w uprawach polowych odnotowano na terenie województw południowych.

Klimatyczny Bilans Wodny za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku IUNG-PIB

Niedobory wody

W jedenastym okresie raportowania, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku, największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę notowano w 298 gminach. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania (od 21 czerwca do 20 sierpnia bieżącego roku) nastąpiło zmniejszenie niedoboru wody o 12 punktów procentowych. Ponadto w ostatnim raporcie IUNG stwierdził suszę dla kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, ziemniaka, roślin strączkowych, chmielu, warzyw gruntowych, buraka cukrowego, tytoniu. Jednak jest ona mniejsza niż w poprzednich tygodniach.