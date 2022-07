Polsce grożą coraz dotkliwsze susze. Ekspert: sytuacja jest poważna

Czy intensywne, gwałtowne, krótkotrwałe opady, z jakimi miewamy ostatnio do czynienia w Polsce, rozwiązują problem suszy? - Wręcz przeciwnie, one powodują więcej złego niż dobrego - podkreślił w sobotniej rozmowie z TVN24 Grzegorz Walijewski, hydrolog, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Kiedy intensywny, ulewny deszcz spadnie na wysuszoną glebę, powoduje on, że bardzo szybko mamy do czynienia z wezbraniem w lokalnej rzece - zwracał uwagę w rozmowie z TVN24 Grzegorz Walijewski. - Potem sytuacja bardzo szybko wraca do normy, ale nie poprawia sytuacji w glebie, w lasach, nie poprawia sytuacji rolnikom, sadownikom - podkreślił hydrolog, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.