Ponad 20 dni bez znaczących opadów. Kiedy spadnie deszcz, który zatrzyma suszę?

Zima była ciepła i niemal bezśnieżna, marzec zaczął się bezdeszczowo i słonecznie. To wszystko sprawia, że poziom wody w rzekach się obniża i wysycha wierzchnia warstwa gleby. Obecnie w Polsce panuje susza związana z deficytem opadów, która szczególnie niekorzystna jest z punktu widzenia rolników.

- Pogoda w lutym, która powinna być wyżowa i mroźna, była jak w marcu - deszczowa i wietrzna. Marzec natomiast, z silnymi stabilnymi i suchymi wyżami, zachowuje się jak luty. To bardzo źle - zwraca uwagę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. W centralnych i północnych regionach kraju od 25 lutego nie odnotowano znaczących sum opadów deszczu. Większe sumy były rejestrowane w górach, głównie w formie śniegu i deszczu ze śniegiem.

Jak wskazuje synoptyk tvnmeteo.pl, "porządnych opadów w prognozach nie widać do 27 marca. Na występujące częściej opady, rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, można liczyć dopiero w kwietniu.

Kwiecień będzie prawdopodobnie ciepły, z temperaturą powietrza powyżej normy. Według IMGW "mimo wzrostu temperatury powietrza i parowania, prognozowane opady powinny wystarczyć do zapewnienia odpowiedniej ilości wody dla rozwijającej się wegetacji", a "topniejąca górska pokrywa śnieżna pozytywnie wpłynie na poprawę stanów wód w rzekach południowej części kraju". Jak podaje IMGW, na Kasprowym Wierchu i Dolinie Pięciu Stawów leży ponad 160 centymetrów śniegu, a w obszarach podgórskich i w kotlinach w rejonie Tatr i Sudetów - ponad 60 cm.

Sytuacja na rzekach

Susza i problemy dla rolników

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Polsce panuje obecnie susza meteorologiczna. Zjawisko to pojawia się, gdy przez przynajmniej 20 dni występuje brak opadów, bądź jest ich niedobór. Oznacza problemy przede wszystkim dla rolników. Susza utrudnia wysiew zbóż jarych i uniemożliwia nawożenie gleby nawozami azotanowymi.

Obserwowany jest spadek stanów wody i wysychanie gleby, szczególnie w strefie korzeniowej (do siedmiu centymetrów), co oznacza gorsze warunki do ukorzeniania się wysiewanych roślin.