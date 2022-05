Od początku roku strażacy gasili 2800 pożarów lasów. "W całym kraju sytuacja jest zła"

- Jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe i jednocześnie też zagrożenie suszą, to nie ma w Polsce jednego regionu, gdzie jest najgorsza sytuacja, ponieważ w całym kraju ta sytuacja jest zła. Gleba jest przesuszona, a w lasach jest tak sucho, że wystarczy naprawdę jedna iskierka, żeby doprowadzić do pożaru - mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Jak zaznacza, "o ile w głębszych warstwach gleby woda jeszcze jest, to przy powierzchni jest z tym problem". - Sucha jest także leśna ściółka, co wprost łączy się z zagrożeniem pożarowym - wyjaśnia.