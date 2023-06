Susza w Polsce "jest permanentna i koniec końców dotknie nas wszystkich"

W Supraślu (woj. podlaskie), podobnie jak w 15 innych gminach w Polsce, wprowadzone zostały ograniczenia zużycia wody. Jak wyjaśnił na antenie TVN24 hydrolog IMGW Grzegorz Walijewski, jest to spowodowane wyjątkowo niskimi sumami opadów. Susza może mieć dramatyczny wpływ nie tylko na ekosystemy, lecz także na wiele innych obszarów naszego życia.

Brakuje wody w kranach

Niedobory wody skłaniają lokalne władze do wprowadzenia ograniczeń w jej zużywaniu. W gminie Supraśl (woj. podlaskie) od niedzieli zakazane jest podlewanie ogródków przydomowych i napełnianie basenów w godzinach 6-22. Intensywne podlewanie przekładało się na niskie ciśnienie wody w kranach, a nawet chwilowe przerwy w jej dostawie. 5 i 6 czerwca w miejscowości Grabówka zużycie wody było czterokrotnie wyższe niż jej dostępność.

Wysokie zagrożenie pożarowe

Jak wyjaśnił w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, trudna sytuacja hydrologiczna w Polsce - i nie tylko - wynika z bardzo niskich sum opadów atmosferycznych. W ponad połowie kraju wilgotność gleby spadła poniżej 30 procent, co przekłada się na wysokie zagrożenie pożarowe.

Potrzeba nam mroźnych zim

Letnie niedobory wody są także wynikiem łagodniejszych zim. Według Walijewskiego, opady śniegu coraz rzadziej tworzą pokrywę śnieżną na obszarach nizinnych i wyżynnych. Oznacza to, ze podczas roztopów uwięziona w nim woda nie wsiąka powoli w glebę i nie odbudowuje zasobów wód podziemnych, co ma wpływ na obniżenie poziomu wód powierzchniowych.

Problemy z dostępnością wody mogą doprowadzić do powstania "błędnego koła" - wraz ze wzrostem zapotrzebowania będą malały jej zasoby. Wzrastająca temperatura wody również może stanowić problem dla przemysłu i sektora energetycznego, ponieważ będzie ona chłodzić systemy słabiej niż dotychczas.

- Susza wpływa nie tylko na ekosystemy, rzeki, jeziora, na to, co się dzieje w lasach, ale tak naprawdę koniec końców dotknie nas wszystkich - dodał Walijewski.

Czy z suszą możemy walczyć? Ekspert przekazał, że powinniśmy raczej zastanowić się, w jaki sposób przystosować się do nowych warunków środowiskowych.

- Pamiętajmy, deszcz to jest dobro naturalne, więc łapmy deszczówkę i wykorzystujmy w okresach suchych do podlewania trawnika, mycia samochodu czy do prania. W domu oszczędzajmy wodę - użyjmy urządzeń wodooszczędnych takich jak pralka, zmywarka w trybie eko, załóżmy perlatory. Oszczędzajmy wodę nie tylko wtedy, kiedy jest jej mało, ale przez cały czas - powiedział Walijewski.