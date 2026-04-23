Tu jest ekstremalnie sucho. Niepokojące dane Anna Bruszewska |

Susza w Polsce i Europie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kwiecień przyniósł północnym, północno-wschodnim i południowo-zachodnim regionom Polski niewielkie opady. Miejscami suma opadów, liczona do 21 kwietnia, nie przekroczyła nawet pięciu litrów na metr kwadratowy. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najwięcej deszczu spadło w Gorzowie Wielkopolskim - 31,1 l/mkw., a najmniej w Resku - 1,7 l/mkw.

Suma opadów do 21 kwietnia Źródło: IMGW

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, ostatnie dość znaczące opady, które odnotowaliśmy w niedzielę i poniedziałek, poprawiły nieco sytuację hydrologiczną w Polsce, ale tylko w dość wąskim pasie. Tam, gdzie padał ciągły, niemal jednostajny deszcz, sytuacja jest dość dobra. Dotyczy to pasa od Gorzowa Wielkopolskiego, przez Poznań, po Rzeszów.

- Na południowy zachód od tej strefy, czyli tam, gdzie sumy opadów wynoszą 5-10 litrów na metr kwadratowy, tam jest już znacznie gorzej - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl. Dodał, że najgorsza sytuacja jest na północny wschód od tej strefy, czyli w większości kraju, gdzie miejscami jest ekstremalnie sucho. To zła informacja dla rolników, ponieważ niedobory wody negatywnie wpływają na przyszłe plony.

Ostrzeżenia przed suszą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed suszą dla północnej części województwa śląskiego, południowych krańców woj. łódzkiego, południowo-zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego, północno-wschodnich krańców woj. wielkopolskiego.

Ostrzeżenia hydrologiczne Źródło: IMGW

Jak oszczędzać wodę Źródło: PAP

Wysokie zagrożenie pożarowe

Niewielkie opady spowodowały, że we wschodniej i północno-wschodniej części kraju jest bardzo sucho. Takie warunki stwarzają duże ryzyko zaprószenia ognia w lasach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował mapy zagrożenia pożarowego.

W czwartek największe zagrożenie pożarowe lasu (bardzo wysokie, lokalnie ekstremalne) będzie panować w województwach: mazowieckim, lubelskim, podlaskim. Wysokie ryzyko wybuchu pożaru może wystąpić też w części woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Zagrożenie pożarowe lasu Źródło: IMGW