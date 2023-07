Mazurskie jezioro niknie w oczach. "Widać różnicę"

Woda "znika" z mazurskiego jeziora Roś. Może to nieść ze sobą poważne konsekwencje nie tylko dla turystyki, lecz także dla środowiska.

Jak wyjaśnił reporter TVN24 Adrian Zaborowski, niższy poziom wody w mazurskich jeziorach jest wyraźnie widoczny. Potwierdzają to statystyki udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W lipcu poziom wody w wielu zbiornikach jest o 20-30 centymetrów niższy niż we wrześniu 2022, czyli w najsuchszym miesiącu ubiegłego roku.

Skutki środowiskowe i ekonomiczne

Szczególnie duży ubytek wody zanotowano na jeziorze Roś. Na stacji Maldanin poziom wody we wrześniu 2022 roku wynosił 93 centymetry. Obecnie jest to zaledwie 66 cm. Bardzo niski stan wody zanotowany został również na rzece Pisie - 143 cm w porównaniu z ubiegłorocznym 173 cm.

- Widać różnicę w statystykach, ale i gołym okiem - dodał Zaborowski. - Wpływa to na przyrodę, wpływa to też na turystykę i na żeglarstwo.

Jak w rozmowie z TVN24 wyjaśnił Krzysztof Kornaś, Komandor Mazurskiej Służby Ratowniczej, niski poziom wody może stanowić niebezpieczeństwo. Na jeziorze Śniardwy zagrożenie stanowią kamienie leżące na dnie - po ubyciu wody znajdują się one na tyle blisko powierzchni, że mogą o nie zahaczać małe łodzie. Niski poziom wody ma też spory wpływ na środowisko naturalne.

- Jeśli trzcina jest zanurzona do pewnej głębokości i ta woda opada, to większe jej elementy są nad powierzchnią, wiatr może ją kłaść, łamać - opowiadał ratownik. - Tam żyją zwierzęta, te zwierzęta też zakładały gniazda. (...) Jeżeli ktoś założył gniazdo pod wodą, to może się okazać, że musi się przenieść w inne miejsce.