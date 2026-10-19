Susza w Polsce. "Mamy problem świadomościowy"

"W rolnictwie obowiązuje paradygmat pozbywania się wody jak najszybciej, po czym cierpimy suszę" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Wiele obszarów Polski mierzy się z permanentnym brakiem wody. Jak przyznał profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, susza hydrogeologiczna jest u nas powszechna. - Oznacza to, że wody podziemne są na bardzo niskim poziomie - mówi naukowiec.

Na rzekach sytuacja również jest zła. - Większość rzek ma stany niskie, ale są takie jak San, Bug, część Wisły, na których obserwowane są stany niższe niż minima okresowe. To jest chyba dobre podsumowanie deficytu wody, z jakim w Polsce mamy dzisiaj do czynienia. (...) Nie jest to jeszcze moment krytyczny, ale na pewno wyraźne ostrzeżenie - przyznaje Chojnicki.

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Pozbywamy się wody w rolnictwie. Czy powinniśmy?

Co robić, by nie brakowało nam wody? Według Chojnickiego jedynym rozwiązaniem jest retencja, czyli zatrzymywanie jej w krajobrazie. O ile lasy zbierają wodę, o tyle na terenach rolniczych pozbywamy się jej sami.

- W rolnictwie obowiązuje paradygmat pozbywania się wody jak najszybciej, po czym mamy suszę - zauważa ekspert. - Nam często brakuje tak naprawdę cierpliwości, bo na wiosnę, gdy czasami tej wody jest dużo, to wtedy warto ją po prostu przytrzymać. (...) Musimy zmienić naszą perspektywę na wodę i retencję traktować jako jedną z metod adaptacji do zmian klimatu - wyjaśnia. Dodaje, że jeśli mamy do czynienia z okresowym zalaniem, które nie wpływa w żaden sposób na produkcję rolną, to warto pamiętać, że jest to woda, która zostanie z nami, gdy zrobi się cieplej, przyczyniając się do większych plonów.

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Chojnicki zauważa, że nadmiar wody w jednym miejscu może wynikać z problemów gdzieś indziej. - Spływanie wody w określone miejsce często wynika z faktu, że tam, skąd woda spływa, nie została zatrzymana. Problemy związane z zalaniem w danym miejscu to są problemy z retencją wody powyżej - tłumaczy.

Co zamiast budowy zbiorników

Wielu osobom wydaje się, że najskuteczniejszą metodą retencji wody jest budowa zbiorników. Chojnicki twierdzi, że to błędne podejście. - Powinniśmy pracować nad tym, by woda była zatrzymywana w glebach, w miejscach, które są w naturalny zaprojektowane do zatrzymywania wody, czyli na terenach podmokłych, terenach trawiastych. (...) Mamy problem świadomościowy - wyjaśnia. Zdaniem eksperta o materii organicznej, która znajduje się w glebie, warto pomyśleć jak o niezwykle przydatnej gąbce.

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Chojnicki zwraca również uwagę na kwestię pogłębiania rowów melioracyjnych. - Pogłębienie rowu to jeszcze szybsze odprowadzanie wody. Albo tego rowu w ogóle nie pogłębiajmy, co jest tanim rozwiązaniem, albo przytrzymujmy wodę na różne sposoby - tłumaczy.

Profesor uważa, że retencja buduje odporność na to, co nadchodzi. - Kolejne lata będą coraz suchsze, bo rośnie nam temperatura. Dziś cieszymy się z ładnej pogody, ale to nie jest dobra wiadomość, bo powinniśmy się cieszyć z deszczowej pogody, mamy wszędzie niedobory wody - podsumowuje.