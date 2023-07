"Z dnia na dzień ta liczba rośnie, choć to dopiero początek lata"

Nic nie wskazuje, by miało być lepiej - powiedział o suszy w Polsce rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Przekazał, że "o suszy alarmuje 180 z ponad pół tysiąca stacji hydrologicznych" w całym kraju i "z dnia na dzień ta liczba rośnie". Hydrolog przypomniał o oszczędnym korzystaniu z wody i używaniu deszczówki do mycia samochodu czy podlewania trawników.

"Z dnia na dzień ta liczba rośnie"

Jak przekazał rzecznik IMGW , "180 z ponad pół tysiąca stacji hydrologicznych w Polsce alarmuje o suszy". - Z dnia na dzień liczba rośnie, choć to dopiero początek lata - powiedział Walijewski.

- Nic nie wskazuje, by miało być lepiej. Susza się rozprzestrzenia - zaznaczył.

Jak przestrzegł Walijewski, także obecne prognozy długoterminowe na lato nie dają nadziei. Przewidują one temperaturę powyżej normy oraz opady co najwyżej w normie. - Zatem zagrożenie suszą będzie w dalszym ciągu rosnąć - dodał.

"Oszczędnie korzystajmy z wody, łapmy deszczówkę"

Hydrolog zapytany, co może zrobić każdy z nas w obliczu narastającej suszy, zaapelował: - oszczędnie korzystajmy z wody w domu. Jeśli będą opady łapmy deszczówkę i wykorzystujmy w okresach suchych do podlewania trawnika, mycia samochodu czy do prania.