Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co po zimie? Zapowiada się pierwszy taki rok od lat

Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
W Polsce mamy zimę, jakiej nie było od lat. Rozległa i utrzymująca się pokrywa śnieżna daje rzadką w ostatnich latach szansę na poprawę bilansu wodnego i spokojniejsze wejście w wiosnę bez widma suszy. Pojawia się jednak inna obawa.

Obecnie gruba warstwa śniegu otula większość terytorium kraju. Daje to nadzieję na lepszy bilans wodny. Profesor Paweł Rowiński, hydrolog i dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, podkreśla korzyści obecnej pogody dla przeciwdziałania suszy.

Korzyści wynikające z nieustępującej pokrywy śnieżnej

Utrzymująca się w gruba pokrywa śniegu to korzystne zjawisko w obliczu wieloletnich zmagań Polski z suszami - ocenił prof. Rowiński. Według prognozy naukowca, po raz pierwszy od dawna nie będzie alarmu zagrożenia suszą hydrologiczną na początku wiosny.

- Oczywiście początek roku jeszcze nie świadczy o tym, jak przebiegnie kolejnych jedenaście miesięcy, ale myślę, że wejście w sezon wiosenny będzie dużo lepsze niż w ubiegłych latach - wskazał hydrolog i dyrektor Instytutu Geofizyki PAN.

- Zapowiada się pierwszy rok od lat, w którym nie powinniśmy wszczynać alarmu zagrożenia suszą hydrologiczną na początku wiosny - prognozuje prof. Rowiński.

Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Źródło: Michał Zieliński/PAP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polska zamieni się w lodowisko. Mapy pokazują, gdzie będzie groźnie

Polska zamieni się w lodowisko. Mapy pokazują, gdzie będzie groźnie

Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni

Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni

Możliwe podtopienia

Na początku bieżącego tygodnia temperatura w całym kraju była ujemna, sięgająca nawet -20 stopni Celsjusza. Jednak, jak wskazał naukowiec, temperatura wzrośnie dość gwałtownie. Nocą osiągnie nawet dodatnie wartości. IMGW również zapowiedział ocieplenie do 7-8 stopni Celsjusza w niektórych miejscach.

W związku z tym nastąpi gwałtowne topnienie - mogą więc wystąpić lokalne problemy z podtopieniami, a może nawet z zalaniami.

- W takich warunkach mogą też występować lokalne podtopienia wynikające z samego topnienia śniegu, tam, gdzie zalega go bardzo dużo, a infrastruktura nie jest odpowiednio przystosowana - wskazał hydrolog.

Grubość pokrywy śnieżnej we wtorek
Grubość pokrywy śnieżnej we wtorek
Źródło: cmm.imgw.pl

Roztopy. Taki scenariusz "byłby wymarzony"

Hydrolog opisał dwa scenariusze roztopów.

- Jeśli będziemy mieli powolne roztopy, czyli nastąpi takie klasyczne przedwiośnie z temperaturą na minusie w nocy, ale lekko na plusie w ciągu dnia, to topnienie będzie następowało wolno. Właściwie byłby to taki wymarzony scenariusz, kiedy gleba zostanie odpowiednio nawilgocona i deficyty wód gruntowych, z którymi zawsze wchodzimy w nowy sezon, będą dużo mniejsze albo nie będzie ich w ogóle - tłumaczył prof. Rowiński.

Drugi scenariusz wskazuje na sytuację, gdy w obliczu gwałtownego wzrostu temperatury dochodzi do powstawania zatorów lodowych lub śryżowych, które blokują przepływ rzek i powodują szybkie podnoszenie się poziomu wody. Ryzyko takich zjawisk występuje lokalnie, m.in. na Żuławach.

We wtorek rano IMGW poinformował, że na przeważającym obszarze kraju stany wód utrzymują się w strefie niskiej lub średniej, a wysokie stany notowane są jedynie lokalnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kilkaset zamkniętych szkół. Lista rośnie

Kilkaset zamkniętych szkół. Lista rośnie

TVN24
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje

Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje

WARSZAWA

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Michał Zieliński/PAP

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
PolskaŚniegIMGWprognoza
Czytaj także:
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
W egzotycznym kraju padł rekord zimna
Świat
Zima sparaliżowała lotnisko w Niemczech
Śnieżyca sparaliżowała europejskie lotnisko
Świat
Śnieg noc
Nocna wędrówka strefy opadów
Prognoza
Opady marznące, oblodzenie
Polska zamieni się w lodowisko. Mapy pokazują, gdzie będzie groźnie
Prognoza
Ślisko, gołoledź, opady marznące, szklanka, ślizgawica
Szykuje się radykalna zmiana w pogodzie
Prognoza
Kalifornia
Seria trzęsień ziemi w Kalifornii
Świat
Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Jeszcze nie otrząsnęli się po silnej burzy, już nadchodzi kolejna
Świat
Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Cel: Księżyc. Misja musi jeszcze poczekać
Nauka
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje
Świat
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
Prognoza
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
Polska
komin smog shutterstock_521936638
"Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
Prognoza
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
Prognoza
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
Polska
Statek na mieliźnie w Stambule
Statek towarowy utknął blisko plaży i domów
Świat
Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii
Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę
Ciekawostki
Mróz, zima, noc
Kolejna ekstremalnie zimna noc. Ile stopni będzie
Prognoza
Kocioł Vitoligno 100-C
Kocioł na biomasę - ogrzewanie domu drewnem lub pelletem
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz, przymrozek
Szczypie mróz, świeci słońce. I jest śmierdzący problem
Smog
Śnieżyce wymusiły zamknięcie części drogi międzystanowej 85 w Karolinie Północnej
Najgorsze zimno od dekad. Zmarło ponad sto osób
Świat
Zima, śnieg, opady
Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo
Prognoza
Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat
Świat
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy
Prognoza
Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu
Polska
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
Prognoza
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
Polska
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza
Prognoza
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
Prognoza
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom