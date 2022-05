Apele o oszczędzanie wody, alerty w kolejnych miejscach. Susza coraz mocniej daje o sobie znać

Zakład Komunalny w Pobiedziskach (województwo wielkopolskie) zwrócił się z prośbą do mieszkańców o "o racjonalne zużycie wody". Jak czytamy w komunikacie, zaleca się podlewanie ogródków oraz napełnianie basenów tylko w godzinach wieczornych i nocnych, od godz. 22 do 5. Dodano, że "obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów do innych celów niż przeciwpożarowych".