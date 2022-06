Susza w Polsce. Woda z kranów nie do podlewania ogródków i mycia aut. Coraz więcej gmin apeluje i zakazuje

Nie podlewajcie ogródków!

Susza hydrologiczna w wielu miejscach Polski

• Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, Kaczawa od Dunina (bez grn. Skorej) do ujścia; • Odra od Ścinawy do Głogowa, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla; • Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic; • Zlewnia Ślęzy; • Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry; • zlewnia Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu; • Czerna Wielka; • zlewnie dopływów Warty od Wełny do Noteci; • Warta dolna od Noteci do ujścia; • Przyrzecze Warty dolnej od Noteci do ujścia; • zlewnia Wełny ; • Zlewnia Kanału Mosińskiego; • Noteć Dolna; • Zlewnia Iny i Płoni; • Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia; • zlewnia Drawy; • Zlewnia Bugu do ujścia Uherki; • Łęg i przyrzecze Wisły; • Kaczawa górna do Dunina; • Przyrzecze Odry dolnej od Warty do Gryfina; • Polski Rów; • Zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa.