Superkomórka burzowa nad Podkarpaciem. Sypnęło gradem

W sobotę nad Polską znów pojawiły się burze. Na Podkarpaciu superkomórka przyniosła ulewny deszcz z opadami gradu. Zjawisko można zobaczyć na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych.
Burze przechodziły w sobotę nad Polską. Nasz kraj jest objęty strefą pofalowanego frontu chłodnego, rozciągającego się od Warmii aż do Tatr - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.
Grzmiało od godzin popołudniowych. W mocy są alarmy IMGW, a do części mieszkańców wysłano alert RCB.
Superkomórka burzowa nad Podkarpaciem. Sypnęło tam gradem
W miejscowości Jamy w województwie podkarpackim superkomórka burzowa spowodowała opady dość obfitego gradu. Zdjęcia ogrodu przysypanego warstwą gradzin zostało opublikowane przez Sieć Obserwatorów Burz w mediach społecznościowych.
Jak uzupełniła nasza synoptyk, w tym rejonie kraju, a także m.in. w okolicach Mielca i Radomyśla Wielkiego, stacjonowała mocno rozwinięta burza z potencjałem opadów gradu oraz ulewnego deszczu.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Łukasz, Jamy