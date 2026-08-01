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Superkomórka burzowa na Opolszczyźnie. Lało tak, że świata nie było widać

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superkomorka sklej
Przejście superkomórki burzowej w miejscowości Krasowice (woj. opolskie)
Źródło wideo: Rafał Godziek/Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdj. gł.: Rafał Godziek/Sieć Obserwatorów Burz
W sobotę w Polsce przechodziły superkomórki burzowe z silnym deszczem i wiatrem. Nagranie z Opolszczyzny pokazuje, jak gwałtowne było nadejście żywiołu.

Od sobotniego poranka przez Polskę przetaczają się burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyładowaniami w wielu województwach. Miejscami groźnie ma być do godzin nocnych w nocy z soboty na niedzielę.

Przejście superkomórki burzowej na nagraniu

Po południu w niektórych miejscach kraju tworzyły się superkomórki burzowe. Niosły intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru przekraczające 100 kilometrów na godzinę.

Superkomórka burzowa nawiedziła między innymi Opolszczyznę. Jeden z mieszkańców Krasowic, miejscowości położonej nieopodal Namysłowa, zarejestrował przejście żywiołu obok swojego domu. Na nagraniu z kamery zamontowanej przy budynku widać nawalny opad deszczu i silny wiatr. W pewnym momencie obraz robi się niewyraźny. Wideo opublikowała Sieć Obserwatorów Burz.

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Przejście superkomórki burzowej w miejscowości Krasowice (woj. opolskie)
Źródło: Rafał Godziek/Sieć Obserwatorów Burz

Redagował dd

Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Opolskiewojewództwo opolskieburzadeszcz
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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