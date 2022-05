Stado byków uciekło z gospodarstwa w Starym Lesie. "Mając poczucie zagrożenia, mogą stać się niebezpieczne"

"Nawet konno nie udało się ich zagonić"

O błąkającym się od co najmniej kilku dni stadzie byków pierwszy poinformował portal terazprudnik.pl. Potężne, należące do rasy mięsnej zwierzęta błąkały się po powiecie prudnickim, a internauci publikowali zdjęcia spacerujących bez żadnego nadzoru byków.

Trudna akcja

- W Polsce nie ma firm, które zajmują się wyłapywaniem byków. Zwierzęta trzymane w hodowli wolno wybiegowej są "mniej domowe" niż to bydło, które jest na uwięzi. Wydostając się z zagrody, stają się półdzikimi zwierzętami. Podejście do nich na około 100 metrów jest możliwe. Bliżej już nie - opowiadał Wisła.

- Tutaj na wabia wystawiliśmy jałówkę - krowę która ma ruję. Jest obiektem zainteresowania dla tych byków. Idą do konkretnego miejsca i są przepędzane do stada. Cztery osoby są w lesie przy tych bykach, pilnują ich. Prośba do mieszkańców, żeby nie wchodzić do tego lasku i nie wjeżdżać tam pojazdami. Byki mogą się przestraszyć i uciec na pola - mówił.