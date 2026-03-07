Stany rzek. Tu sytuacja nadal jest niebezpieczna

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Pomarańczowe alarmy obowiązują na terenie województw:

kujawsko-pomorskiego , dotyczą zlewni Osy i Drwęcy od Welu do Rypienicy;

mazowieckiego , dotyczą zlewni Wkry do ujścia Łydyni oraz Bugu;

warmińsko-mazurskiego, dotyczą zlewni Węgorapy i rzeki Guber.

W związku ze spływem wód roztopowych spodziewane są wahania stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Alarmy pierwszego stopnia wydano na terenie województw mazowieckiego (dotyczą zlewni Dolnej Narwi) i lubelskiego (dotyczą odcinka Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa).

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa prognozowane są wzrosty stanu wody, miejscami w strefie stanów wysokich.

Ponadto dalszy spływ wód roztopowych oraz występujące zjawiska lodowe na rzece Narew spowodują lokalne wahania i wzrosty stanu wody, głównie w strefie wody wysokiej.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

