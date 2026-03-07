Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Stany rzek. Tu sytuacja nadal jest niebezpieczna

Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Sytuacja hydrologiczna w Polsce. W części kraju nadal obowiązują alarmy hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed wezbraniami rzek.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Pomarańczowe alarmy obowiązują na terenie województw:

  • kujawsko-pomorskiego, dotyczą zlewni Osy i Drwęcy od Welu do Rypienicy;
  • mazowieckiego, dotyczą zlewni Wkry do ujścia Łydyni oraz Bugu;
  • warmińsko-mazurskiego, dotyczą zlewni Węgorapy i rzeki Guber.

W związku ze spływem wód roztopowych spodziewane są wahania stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Alarmy pierwszego stopnia wydano na terenie województw mazowieckiego (dotyczą zlewni Dolnej Narwi) i lubelskiego (dotyczą odcinka Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa).

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa prognozowane są wzrosty stanu wody, miejscami w strefie stanów wysokich.

Ponadto dalszy spływ wód roztopowych oraz występujące zjawiska lodowe na rzece Narew spowodują lokalne wahania i wzrosty stanu wody, głównie w strefie wody wysokiej.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
IMGWrzeki
Czytaj także:
Tornado
Uszkodzone domy, powalone drzewa. Tornada w USA
Świat
Wiosna, ciepło, słońce
Dwucyfrowe wartości na termometrach w całym kraju
Prognoza
Samochód znaleziony w wodzie
Auto wpadło do rzeki, szukają kierowcy
Świat
Pożary w Kalifornii w 2017 roku
Ten niebezpieczny trend nasilił się znacząco w ostatniej dekadzie
Nauka
Noc, mróz, przymrozek
Noc będzie pogodna, ale nie bez mrozu
Prognoza
Tornado w Oklahomie przyczyniło się do śmierci matki z córką
"Rozmawiały przez telefon, nagle połączenie się urwało". Matka z córką zginęły
Świat
Wiosna, deszcz
Dni słonecznej aury są policzone
Prognoza
Pył z Sahary nad Szwajcarią
Dotarł do nich pył z Sahary. Ostrzegają przed złą jakością powietrza
Smog
Księżyc
Czy asteroida uderzy w Księżyc? NASA podała nowe wyliczenia
Nauka
W weekend czeka nas anomalia
Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury
Prognoza
Gawrony są bardzo przywiązane do swoich miejsc lęgowych
Ich populacja w Polsce maleje. "Sytuacja jest dramatyczna"
Ciekawostki
Wiosna w moim ogrodzie, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy
Prognoza
Mgła, poranek
To będzie kolejny słoneczny dzień
Prognoza
Mgła, zimno, noc
Kierowcy, tu nocą i nad ranem trzeba uważać
Prognoza
Wulkan Kilauea
Wszedł na teren strefy zastrzeżonej. Następnego dnia znaleźli jego ciało
Świat
Trzęsienie ziemi w Luizjanie
Trzęsienie ziemi w USA. Jedno z najsilniejszych w historii stanu
Świat
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Noc na minusie w całym kraju
Prognoza
Wyspa Lady Elliot w Wielkiej Rafie Koralowej
Atak rekina u wybrzeży popularnej wyspy
Świat
Leśna rzeka zabarwiona na nietypowy kolor
To zjawisko trwa krótko. Pojawia się, gdy zima dobiega końca
Polska
wilk
Wilczyca w śmiertelnej pułapce. Nagranie z akcji strażaków
Świat
Wiosna, las
Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie
Prognoza
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
Świat
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
Polska
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
Nauka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
Prognoza
Upał w Panamie
Apelują o niewychodzenie na słońce. Ryzyko udaru, kurczy i wyczerpania
Świat
Gęsta mgła
Mleko rozlało się nad drogami. Tu warto zachować ostrożność
Prognoza
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
Polska
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono
Świat
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
Polska
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom