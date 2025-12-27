Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu

Cofka w Elbląg. Rozstawiono rękawy przeciwpowodziowe Źródło: TVN24

Stan pogotowia przeciwpowodziowego został ogłoszony w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Elbląg, wynoszącego 590 centymetrów, trendem wzrostowym i niekorzystnymi prognozami związanymi z silnym północno-zachodnim wiatrem - poinformowała w sobotę Joanna Urbaniak, rzeczniczka urzędu miasta w Elblągu.

Wieczorem w najbardziej newralgicznych punktach miasta - na Bulwarze Zygmunta Augusta i przy ulicy Warszawskiej - prewencyjnie rozłożone zostały rękawy przeciwpowodziowe.

Wzrost poziomu wody w rzece był związany z cofką, czyli sytuacją, w której silny wiatr z północnego zachodu wpycha wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg. Poziom alarmowy dla rzeki Elbląg w Elblągu wynosi 610 centymetrów.

W niedzielę rano poziom wody w rzece Elbląg w Elblągu wynosił 596 centymetrów. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Olsztynie poinformowało, że podtopienia nie wystąpiły.

Ostrzeżenia przed sztormem dla Bałtyku Źródło: baltyk.imgw.pl

Służby apelują o ostrożność

W sobotę służby zaapelowały do mieszkańców o ostrożność i o to, by nie zbliżali się do brzegów rzeki. Wzywali też do śledzenia informacji na temat sytuacji pogodowej. - Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy - 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41 - poinformowała przedstawicielka urzędu.

Cofka na Bałtyku Źródło: Edyta Kozakiewicz/TVN24

Ostrzeżenia o silnym wietrze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla regionu Warmii i Mazur, w tym dla powiatów: braniewskiego, elbląskiego oraz miasta Elbląg, ostrzeżenie o silnym wietrze z północnego zachodu, który miał wiać z prędkością do 45 km/h a w porywach do 85 km/h. Synoptycy ostrzegali także o przed oblodzeniem.

Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24 Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24

Sytuację nad Bałtykiem śledzili także nasi czytelnicy.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia sztormu na Bałtyku i cofki w porcie morskim w Ustce w województwie pomorskim.

Cofka w Elblągu Cofka w Elblągu Źródło: Kontakt24 - Manhattan Cofka w Elblągu Źródło: Kontakt24 - Manhattan Cofka w Elblągu Źródło: Kontakt24 - Manhattan

