Stado żubrów przechodziło przez drogę. Wśród nich były także młode

Niesporczaki potrafią przystosować się do ekstremalnych warunków środowiska. W stanie anhydrobiozy, czyli całkowitego odwodnienia, są w stanie w uśpieniu przeżyć długie lata. To wiadomo od dawna. Nie wszystkie tajemnice tych maleńkich bezkręgowców zostały jednak już wyjaśnione. Zastanawiano się na przykład, co się dzieje z ich zegarem biologicznym, gdy zamarzają. Naukowcy twierdzą, że właśnie znaleźli odpowiedź na to pytanie.