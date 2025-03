Stado jeleni wstrzymało ruch na drodze. Nagranie

Jelenie wstrzymały ruch w okolicach Kołobrzegu. Zwierzęta przebiegły przez drogę, zmuszając kierowców do zatrzymania pojazdów. Wiosna to dla polskich jeleniowatych czas zrzucania poroża - czasami nierozsądne działania ludzi mogą spowodować u nich sporo stresu.

Nagranie zostało opublikowane w mediach społecznościowych, zostało wykonane we wtorek. Widać na nim duże stado jeleni na polach w okolicach miejscowości Ząbrowo (woj. zachodniopomorskie). W pewnym momencie zwierzęta zrywają się do ucieczki i zaczynają biec w stronę drogi. Samochody zatrzymują się, umożliwiając jeleniom przebiegnięcie przez jezdnię.

Czas zrzutów

W komentarzach pod nagraniem internauci wyrazili nadzieję, że ucieczka zwierząt nie była efektem działalności ludzi. U jeleniowatych trwa bowiem sezon na zrzuty, czyli zrzucanie poroża. Jeśli uda nam się natknąć na takie znalezisko podczas wyprawy do lasu gospodarczego, możemy je ze sobą zabrać - może być ono wykorzystane do różnych celów, na przykład dekoracyjnych lub w rękodziele.

Niektórzy próbują przyspieszyć naturalny proces zrzucania i płoszą zwierzynę po to by uciekając zgubiła poroże. Takie działania mogą zakończyć się tragicznie. Kilka lat temu w województwie zachodniopomorskim na jeziorze w miejscowości Ścienne doszło do bulwersującego zdarzenia, gdy 15 z 30 jeleni zginęło wpadając w przeręble.