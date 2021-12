Wisła pokryta śryżem. "Coraz rzadziej obserwujemy to zjawisko"

Śryż, nazywany też lodem prądowym, tworzą swobodnie pływające kryształki lodu unoszone przez prąd wody bądź powietrza. - To jest lód o strukturze gąbczastej. On jest bardzo klejący, klei się niesamowicie do wszystkiego - opisuje rzecznik IMGW. Śryż występuje jako krążki lodowe, które mogą zwiększać swoją średnicę od 30 centymetrów do nawet trzech metrów.

Śryż. "Coraz rzadziej obserwujemy to zjawisko"

Jak przyznaje Walijewski, w naszej szerokości geograficznej śryż "nie jest nowością", ale "nowością jest to, że coraz rzadziej obserwujemy to zjawisko, ponieważ zmienia nam się klimat". - Ilość zjawisk lodowych na naszych stacjach meteorologicznych jest coraz mniejsza - dodaje. (...) - To jest kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z postępującą zmianą klimatu - podkreśla.