Polska

Rysie z nowym ośrodkiem rehabilitacyjnym. Nie będą musiały jeździć setek kilometrów

rys shutterstock_365822666
Chory ryś odłowiony w lesie w okolicach Wielbarka
Źródło: Mazurski Park Krajobrazowy
W Spychowie ruszył pierwszy na Warmii i Mazurach ośrodek rehabilitacyjny dla rysi. Leśnicy podkreślają, że region ten jest jednym z ostatnich miejsc w Polsce, gdzie żyją duże drapieżniki.

W kwietniu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zapowiedziała utworzenie ośrodka rehabilitacyjnego w Spychowie. W grudniu obiekt został uruchomiony. Jest pierwszym tego typu ośrodkiem na Warmii i Mazurach.

Rysie nie będą musiały podróżować setek kilometrów

W komunikacie wydanym z okazji otwarcia ośrodka leśnicy podkreślają, że Warmia i Mazury to jeden z ostatnich bastionów dużych drapieżników w Polsce. W położonym kilkadziesiąt kilometrów na zachód Napromku koło Olsztynka funkcjonuje zagroda rehabilitacyjna dla wilków.

"Rysie i wilki, choć objęte ścisłą ochroną, wciąż zmagają się z zagrożeniami: kolizjami drogowymi, kłusownictwem, utratą siedlisk oraz konfliktami z człowiekiem. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie od lat pracują nad tym, aby populacje tych rzadkich gatunków miały realną szansę na stabilne przetrwanie. Obecnie kluczowe działania w tym zakresie prowadzą dwa nadleśnictwa - Spychowo i Olsztynek" - podkreślił Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, cytowany w komunikacie.

Leśnik dodał, że rysie są jednym z najbardziej tajemniczych mieszkańców polskich lasów. Mimo swojej siły i ostrożności czasami trafiają jednak pod opiekę człowieka - najczęściej po kolizjach drogowych lub po osieroceniu. Do niedawna rysie z Warmii i Mazur przewożono do ośrodków położonych nawet kilkaset kilometrów dalej, co zwiększało ich stres i utrudniało leczenie. Teraz sytuacja się zmieniła.

Świat

Ratunek dla zwierząt i odbudowa populacji

Ośrodek rehabilitacyjny dla rysi w Spychowie powstał dzięki projektowi ochrony tego zwierzęcia w północno-wschodniej Polsce, realizowanemu we współpracy z Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, Fundacją WWF Polska oraz partnerami z Niemiec i Litwy. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak podkreślił Stefan Jakimiuk, ekspert do spraw ochrony gatunków Fundacji WWF Polska, jest to jedna z wielu inicjatyw, które pokazują, jak ważna w ochronie przyrody jest współpraca. "Takie działania nie powstałyby bez wyjątkowego zaangażowania ludzi z wielu środowisk, dla których ochrona zagrożonych gatunków jest szczególnie bliska" - dodał.

Woliera dla rysi - duże pomieszczenie, w którym zwierzęta mają swobodę - została usytuowana w miejscu zapewniającym ciszę i izolację od ludzkiej aktywności. Konstrukcja umożliwia leczenie i obserwację zwierząt bez bezpośredniego kontaktu, co jest kluczowe dla zachowania ich naturalnych zachowań przed powrotem do środowiska. Leśnicy zaznaczają, że to inwestycja, która nie tylko ratuje poszczególne zwierzęta, ale także wspiera długofalową odbudowę populacji rysia w północno-wschodniej Polsce.

Ryś europejski (lynx lynx)
Ryś europejski (lynx lynx)
Źródło: Shutterstock

Możliwość opieki bez nadmiernego kontaktu

W komunikacie przybliżona została także wspomniana zagroda rehabilitacyjna dla wilków w Napromku. To jedyne tego typu miejsce w północnej Polsce, prowadzona przez Nadleśnictwo Olsztynek. Do niedawna czasem trafiały tam także rysie. Zagroda wyposażona jest w monitoring wizyjny, który pozwala śledzić zachowania zwierząt i oceniać ich stan zdrowotny bez ingerencji w ich spokój. Dotychczas w Napromku leczono dziewięć wilków i dwa rysie. Zwierzęta trafiały tam głównie po wypadkach drogowych lub w sytuacjach wymagających dłuższej rehabilitacji. W większości przypadków wróciły następnie do swojego naturalnego środowiska.

Adam Pietrzak z RDLP w Olsztynie przypomniał, że najważniejsza zasada brzmi: nie oswajać drapieżników i nie doprowadzać do utraty ich naturalnych instynktów.

"Dlatego kontakt człowieka z wilkami i rysiami ogranicza się do niezbędnego minimum, a wolier nie projektuje się z myślą o zwiedzaniu, lecz o potrzebach biologicznych gatunków" - podsumował.

Świat

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

zwierzętaWarmińsko-MazurskieWarmia i MazuryRyś
