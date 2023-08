Spór o leśne spa. "Zwierzęta potrafią szanować się wzajemnie"

Pan Dawid, znany w Internecie jako Leśny Kawaler, podzielił się z redakcją Kontaktu 24 ciekawym nagraniem ze świata zwierząt. Tym razem jego kamery uchwyciły jelenia i dziki, które upatrzyły sobie to samo miejsce do błotnych kąpieli.

"Nie zdajemy sobie sprawy, jak mądre są to istoty"

- Przesyłam kolejną niesamowitą i wręcz hitową scenę, którą nagrałem w lesie. Podczas upalnego dnia dziki wybrały się do leśnego spa, aby zażyć kąpieli błotnej. Nagle usłyszały kroki. To jeleń, który tego dnia miał identyczne plany. No cóż... Dziki były pierwsze, dlatego w kulturalny sposób wyprosiły jelenia, który pod ich naporem zdecydował się odbyć spacer w inne, podobne i bardziej zaciszne miejsce - interpretował pan Dawid. Jak opowiadał, obok umieścił drugą kamerę, by pokazać całą sytuację i otoczenie.