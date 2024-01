Spędzacie ferie w górach? Uważajcie

Oblodzone szlaki w Karkonoszach

W Karkonoszach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W sobotę w wyższych partiach gór temperatura w ciągu dnia będzie wahać się od -8 do -2 stopni Celsjusza. Wieje bardzo silny północno-zachodni wiatr, który w porywach może osiągać prędkości 100 kilometrów na godzinę. Obniża on temperaturę odczuwalną.

Lawinowa "dwójka" w Bieszczadach

- Szału nie ma, ale tragedii też nie - powiedział w sobotę rano Marek Kwasiżur, dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR. - Ale uwaga, żeby nas to nie zmyliło. Jeżeli zobaczymy łąki, gdzie trawa wystaje spod śniegu, to nie znaczy, że tak będzie przez całą drogę. W lesie, na północnych stokach i w miejscach nawianych, śniegu jest znacznie więcej. Szlaki są oblodzone, a więc śliskie - dodał ratownik. Grubość pokrywy śnieżnej jest mocno zróżnicowana. Wynosi od 20 cm do 1,5 metra, a lokalnie do 2 metrów. Najwięcej śniegu jest przy górnej granicy lasu. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega, że warunki na szlakach turystycznych są trudne. "Większość odcinków jest słabo przetartych, mniej uczęszczane są nieprzetarte. Na niektórych fragmentach odcinków występują wiszące oblodzone gałęzie. Warto wziąć ze sobą raczki oraz kije trekkingowe, miejscami niezbędne będą rakiety" - napisano w komunikacie.