Zima wróciła do Zakopanego

Za kilka dni rozpocznie się astronomiczna i kalendarzowa wiosna. Jednak zima wciąż daje o sobie znać. W Zakopanem sypnęło śniegiem, na szlakach pojawił się biały puch. Opady spowodowały, że zrobiło się ślisko.

- Wiosna (meteorologiczna - przyp. red.) zaczęła się jakieś trzy tygodnie temu, ale jednak zima powróciła. Można pokorzystać, na przykład pojeździć na nartach - powiedziała Weronika, mieszkanka okolic Zakopanego.

Śnieg w Zakopanem

Z mapy opublikowanej w środę przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w ciągu ostatniej doby na Kasprowym Wierchu przybyło 11 centymetrów śniegu.

- To nie pierwszy raz, gdy na wiosnę mamy śnieg. Co prawda opady był krótkotrwały, bo padało we wtorek i w nocy - powiedział Chmiel. Dodał, że śnieg, który spadł, był mokry. - Spadek temperatury spowodował, że zrobił się on jak szron, miejscami jest bardzo twardy - zauważył.

Przewodnik podkreślił, że idąc w góry należy pamiętać, że panują tam zimowe warunki. Trzeba być odpowiednio wyposażonym - w raki, czekan, gdy idzie się w wysokie partie. - Należy z rozwagą planować wyjścia. TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego - mówił.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego mówi o tym, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana, ale na niektórych stromych stokach - umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach.

Czy to już ostatnie podrygi zimy? - Być może tak, chociaż przez kolejne dni prognozy przewidują wahania temperatury w okolicach zera stopni, więc ten śnieg może tak szybko się nie stopić - mówił.

We wtorek zimowa aura nastała w Karkonoszach, gdzie spadło 10 centymetrów śniegu.

Zmiana pokrywy śnieżnej Źródło: IMGW