Śnieg na Gubałówce i nie tylko. W Tatrach obowiązuje lawinowa "jedynka"
Śnieg leży na Śnieżce, Kasprowym Wierchu i Gubałówce. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, za zimowe opady odpowiada chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Za jej sprawą wysokość, na której temperatura powietrza spada do 0 stopni Celsjusza, obniżyła się do około 1000-1200 metrów nad poziomem morza.
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Śnieg w górach
- Na Śnieżce padać już nie będzie. Natomiast w Tatrach takie opady, już o charakterze przelotnym, możliwe są jeszcze w ciągu kilku kolejnych godzin - podkreślił około godziny 16 Zdonek. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w poniedziałek pokrywa śnieżna w Tatrach, a także w Bieszczadach, może łącznie wzrosnąć nawet o pięć centymetrów. Na Podhalu śnieg zapewne stopnieje, ponieważ do Polski napłynie ciepłe powietrze znad południowo-zachodniej Europy.
Lawinowa "jedynka" w Tatrach, spadło 25 świeżego śniegu
W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ma obowiązywać do godziny 20 we wtorek. Jak przekazał w komunikacie Tatrzański Park Narodowy, pokrywa śnieżna w Tatrach i na Podhalu jest na ogół dobrze związana i stabilna. TPN w mediach społecznościowych przekazał, że w Tatrach warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. Opady śniegu były intensywne. W wyższych partiach gór spadło około 25 centymetrów świeżego śniegu.
"W wielu miejscach są zaspy, a szlaki są przysypane śniegiem, co utrudnia orientację, występuje też oblodzenie. Apelujemy o zrezygnowanie z wyjść na szlaki powyżej górnej granicy lasu" - dodali.
TPN w komunikacie dodał też, że wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - czytamy w komunikacie na stronie TOPR. Ratownicy apelują też o zachowanie szczególnej ostrożności na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach.
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