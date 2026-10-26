Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Śnieg na Gubałówce i nie tylko. W Tatrach obowiązuje lawinowa "jedynka"

|
Śnieg na Gubałówce
Śnieg w Tatrach
Źródło wideo: PAP
Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Gubałówkę i wyżej położone obszary Podhala pokrył śnieg. Miejscami pokrywa śnieżna zwiększyła się o 25 centymetrów. Tatrzański Park Narodowy wydał ostrzeżenie lawinowe pierwszego stopnia.

Śnieg leży na Śnieżce, Kasprowym Wierchu i Gubałówce. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, za zimowe opady odpowiada chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Za jej sprawą wysokość, na której temperatura powietrza spada do 0 stopni Celsjusza, obniżyła się do około 1000-1200 metrów nad poziomem morza.

>>> CZYTAJ TEŻ: Pogoda na Wszystkich Świętych. Kto powinien zabrać na cmentarz parasol

Śnieg w górach

- Na Śnieżce padać już nie będzie. Natomiast w Tatrach takie opady, już o charakterze przelotnym, możliwe są jeszcze w ciągu kilku kolejnych godzin - podkreślił około godziny 16 Zdonek. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w poniedziałek pokrywa śnieżna w Tatrach, a także w Bieszczadach, może łącznie wzrosnąć nawet o pięć centymetrów. Na Podhalu śnieg zapewne stopnieje, ponieważ do Polski napłynie ciepłe powietrze znad południowo-zachodniej Europy.

Śnieg w Zakopanem
Śnieg w Zakopanem
Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot

Lawinowa "jedynka" w Tatrach, spadło 25 świeżego śniegu

W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ma obowiązywać do godziny 20 we wtorek. Jak przekazał w komunikacie Tatrzański Park Narodowy, pokrywa śnieżna w Tatrach i na Podhalu jest na ogół dobrze związana i stabilna. TPN w mediach społecznościowych przekazał, że w Tatrach warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. Opady śniegu były intensywne. W wyższych partiach gór spadło około 25 centymetrów świeżego śniegu.

"W wielu miejscach są zaspy, a szlaki są przysypane śniegiem, co utrudnia orientację, występuje też oblodzenie. Apelujemy o zrezygnowanie z wyjść na szlaki powyżej górnej granicy lasu" - dodali.

TPN w komunikacie dodał też, że wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - czytamy w komunikacie na stronie TOPR. Ratownicy apelują też o zachowanie szczególnej ostrożności na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach.

>>> CZYTAJ TEŻ: Pogoda na 16 dni: początek listopada odwróci bieg wydarzeń

Śnieg na Gubałówce
Śnieg na Gubałówce
Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot
Źródło: tvnmeteo.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
ŚniegGóryTatryTOPR
Czytaj także:
Wielka Brytania
Drzewo spadło na rowerzystę. Tragiczne skutki burzy Boelo
Świat
Szczyt Ama Dablam
Runął w przepaść z himalajskiego zbocza
Świat
Cyklon Arnab zbliża się do Indii
Nadchodzi Arnab. Będą ewakuować ponad pół miliona osób
Świat
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Pogoda na Wszystkich Świętych. Kto powinien zabrać na cmentarz parasol
Prognoza
Czarnowron podczas testu szybkości podejmowania decyzji
Wrony podejmują decyzje szybciej niż ludzie
Nauka
Mewa czy rybitwa? Gość specjalny na antenie TVN24
"Zobacz, jak wieje, jak mu tam piórka na kuperku podwiewa"
Polska
Niedźwiedź brunatny w słowackich Tatrach - zdj. przykładowe
Polski turysta ranny w Tatrach. Uciekał przed niedźwiedziem
Świat
Silny wiatr
Silny wiatr w części kraju. IMGW ostrzega
Polska
Ryba Acanthopagrus australis
Te ryby wytrzymują ocieplanie się oceanu. Naukowcy wiedzą, dlaczego
Nauka
Sztorm
Boelo dotarła do Norwegii. Paraliż ruchu promów i przerwy w dostawach prądu
Świat
Woda cofnęła się w niedzielę w Świnoujściu
Niezwykły widok na plaży w Świnoujściu
Polska
Zjawisko iryzacji w Bochni
Tęczowa poświata w chmurach nad Polską. Co to za zjawisko
Polska
Wichury w Polsce. Drzewo spadło na samochody w Kłopotowie
Połamane drzewa, konary na samochodach. Wietrzna niedziela w Polsce
Polska
Deszczowa aura w Liverpoolu
Czerwone alarmy w Niemczech, brak prądu na Wyspach
Świat
Prognoza zachmurzenia i opadów na godz. 14
Deszczowa strefa przejdzie przez Polskę. Widać to na mapach
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: początek listopada odwróci bieg wydarzeń
Prognoza
Silny wiatr
RCB ostrzega przed groźną pogodą
Polska
Pająk Joro (Trichonephila clavata) - zdj. poglądowe
Pająki potrafią "latać" na kilkaset kilometrów
Ciekawostki
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Tej nocy pośpimy godzinę dłużej
Ciekawostki
Champi przyniósł silny wiatr i deszcz w Tajpej
Ponad 600 rannych po przejściu tajfunu. Żywioł idzie na kolejny kraj
Świat
Silny wiatr w New Brighton niedaleko Liverpoolu
W Irlandii odwołano loty, w Szkocji kursy pociągów. Wszystko przez kolejną burzę
Świat
Deszcz, wiatr, jesień
Efekt fenowy i cyklon Manja. Pogoda w Polsce będzie niespokojna
Prognoza
W Holandii sezon ogrodniczy dalej trwa
Rośliny w Holandii zachowują się, jakby była wiosna
Świat
Jesień, silny wiatr
Czekają nas dwa dni z silnym wiatrem. IMGW planuje ostrzegać te części kraju
Prognoza
Idzie deszcz. Prognoza na niedzielę Tomasza Wasilewskiego
Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Tomasz Wasilewski rysuje prognozę
Prognoza
Huragan Vance
Po Pacyfiku sunie huragan Vance. Jest ryzyko, że powstaną prądy wsteczne
Świat
Altocumulus lenticularis nad Bystrzycą Kłodzką (23.10.2026)
Chmura przypominająca migdał zawisła na polskim niebie
Polska
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Włoch
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Włoch. Mieszkańcy wybiegali na ulice
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silny wiatr w części kraju. Tutaj możliwe są alarmy
Prognoza
Austen we Francji
Załamanie pogody we Francji. Setki tysięcy odbiorców bez prądu
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom