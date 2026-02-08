Logo TVN24
Polska

Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie

sopot zapadli się
Wchodzą na zamarznięty Bałtyk
Źródło: TVN24
Bałtyk przy brzegu zamarzł. To niestety przyciąga spacerowiczów, którzy decydują się na wchodzenie na lód, między innymi przy słynnym molo w Sopocie. Ratownicy i eksperci ostrzegają, że takie zachowanie stwarza duże zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Zima trzyma się mocno w wielu regionach Polski. Morze Bałtyckie miejscami zamarzło i przyciąga turystów niepowtarzalnymi widokami. Często zapominają oni o tym, że wchodzenie na lód jest bardzo niebezpieczne.

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Marta Ulatowska-Jesse, w niedzielę w pobliżu sopockiego molo było wiele osób, które postanowiły wejść na zamarznięte wody. Pod dwójką spacerowiczów, którzy odeszli daleko od brzegu, lód się załamał, co uchwycił należący do TVN24 dron. Na szczęście osobom tym udało się bezpiecznie wstać i odejść.

Lód wystarczający gruby? To złudzenie

- Na wszelkich akwenach morskich, nawet na takim zamkniętym i stosunkowo płytkim jak Morze Bałtyckie, jednocześnie występuje bardzo dużo oddziaływań różnych czynników środowiskowych - tłumaczyła w rozmowie z TVN24 Aleksandra Dudkowska z Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Jak dodała, to one sprawiają, że zjawiska lodowe pojawiające się na takich akwenach są po prostu mniej przewidywalne. - Nawet jeżeli mamy lód grubości 30-40 centymetrów, to w żadnym wypadku nie oznacza tego, że wchodzenie na niego jest bezpieczne - przestrzegała.

Ratownicy sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegali w ostatnich dniach, by uważać w szczególności na miejsca znajdujące się na granicy lądu z wodą. Wejście na nie wiąże się z poważnym ryzykiem utraty zdrowia lub życia.

Na szczęście byli też tacy, którzy woleli patrzeć na zamarznięte morze z daleka, bo jak tłumaczyli naszej reporterce, bezpieczeństwo jest najważniejsze.


Bałtyk pod lodem. Otwierają drogę przez morze

Bałtyk pod lodem. Otwierają drogę przez morze

Świat
Tłumy na zamarzniętej Motławie. To nie tylko niebezpieczne, ale i nielegalne

Tłumy na zamarzniętej Motławie. To nie tylko niebezpieczne, ale i nielegalne



Opracował Damian Dziugieł

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom