Atak zimy na Polskę nie ustaje. Problemy na lotniskach, zakopane ciężarówki, "wiele stłuczek"

Samoloty przylatujące i odlatujące z lotniska Kraków Airport z powodu trudnych warunków pogodowych miały w piątek opóźnienia sięgające kilkunastu lub kilkudziesięciu minut. Ze względu na obfite opady śniegu w Wielkiej Brytanii z opóźnieniem przyleciał pierwszy samolot z Luton spod Londynu do Łodzi. Z utrudnieniami muszą liczyć się również pasażerowie korzystający z wrocławskiego portu lotniczego. Niesprzyjające warunki panują również na drogach. Na Lubelszczyźnie kilka ciężarówek wypadło z jezdni, a w Krakowie na jedną z ulic pod naporem śniegu przewróciło się drzewo.

W piątek na dużym obszarze Polski pojawiają się opady śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że na południu i południowym wschodzie mogą być intensywne, a do godzin popołudniowych może przybyć aż 15 centymetrów świeżego śniegu. Małopolska to jeden z regionów, gdzie pada także marznący deszcz powodujący gołoledź. Śnieg pada także w centrum kraju.

Ponad 50 interwencji w Małopolsce

Tylko od godziny 7 do godz. 12 w piątek strażacy interweniowali w Małopolsce ponad 50 razy w związku ze zdarzeniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi. Chodzi głównie o połamane drzewa i gałęzie. Nikt nie został ranny.

- Zgłoszenia cały czas napływają. Najwięcej interwencji jest w powiatach krakowskim, olkuskim i chrzanowskim. Na szczęście nikt nie został ranny - powiedział rzecznik prasowy małopolskiej PSP Hubert Ciepły.

Służby miejskie apelują do kierowców o ostrożność na drogach. Uwagę należy zwrócić także na czapy śniegu zalegające na drzewach i dachach budynków.

Opóźnienia na lotnisku Kraków-Balice

W piątek rano praktycznie wszystkie startujące samoloty z krakowskiego lotniska odnotowały opóźnienia sięgające kilkunastu-kilkudziesięciu minut. Podobnie jest z przylotami. W wyniku decyzji przewoźnika lot z Luksemburga został przekierowany do Budapesztu. Jak wyjaśniła rzeczniczka portu Natalia Vince, opóźnienia wynikają z sytuacji meteorologicznej w całej Europie.

Jak powiedziała, na lotnisku występują opady śniegu, ale służby lotniskowe na bieżąco w należytym stanie utrzymują pas startowy i drogi kołowania samolotów.

- Wciąż pada śnieg, dlatego prosimy pasażerów o obserwowanie i zwracanie uwagi na komunikaty wydawane przez przewoźników - zaznaczyła Vince

W Krakowie pod naporem śniegu przewróciło się drzewo, objazdy

Trudna sytuacja panowała przed południem na drogach Krakowa. Ulica Żywiecka została zablokowana przez drzewo, które przewróciło się pod ciężarem śniegu. W związku z tym autobus linii 151 kierowany był na objazd przez ul. Zawiłą. Z informacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie wynikało również, że linia 269 zawracała w rejonie przystanku Rybna Nowy Świat. Tam drogę zablokowały samochody ciężarowe, które miały problemy z pokonaniem śliskiej nawierzchni. - Utrzymuje się trudna sytuacja od rana. Śnieg pada intensywnie. Trzeba liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami, ponieważ kierowcy w trosce o bezpieczeństwo pasażerów jadą ostrożnie - mówił przed południem rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Zgodnie z informacjami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO), na ulicach miasta pracowały wszystkie siły: 265 pojazdów, w tym 73 solarki. Przed utrudnieniami poza miastem przestrzegł także dyżurny krakowskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Wszystkie siły są rozdysponowane - podkreślił dyżurny.

Pierwszy samolot z Luton do Łodzi z opóźnieniem

Kraków to nie jedynie miasto, gdzie pasażerowie muszą liczyć się w piątek z problemami na lotnisku. W Łodzi z 45-minutowym opóźnieniem wylądował pierwszy samolot Wizz Air z Luton. W związku z tym o ponad godzinę opóźnił się także wylot.

- Opóźnienie wynikało z warunków atmosferycznych panujących w Luton pod Londynem. Stamtąd samolot wyleciał z opóźnieniem, co spowodowało późniejszy niż planowano wylot z Łodzi. Samolot lądował w Łodzi przy opadach śniegu, ale lotnisko było doskonale przygotowane na jego przyjęcie - poinformowała rzeczniczka Portu Lotniczego Łódź Wioletta Gnacikowska. Dodała, że cały czas pracowały pługi śnieżne, które przygotowały między innymi pas startowy i płytę postojową.

Piątek to dzień, w którym zainaugurowano regularne połączenie lotnicze Łodzi z Luton pod stolicą Wielkiej Brytanii, ale pogoda zaczęła krzyżować plany już wcześniej. Pierwsi pasażerowie na tej trasie mieli polecieć w miniony poniedziałek, lecz z powodu złych warunków atmosferycznych, w tym opadów śniegu, na lotnisku w Luton nieczynny był pas startowy. Ze względu na to samolot nie przyleciał do Łodzi i lot powrotny do Wielkiej Brytanii został anulowany.

W Łodzi śnieg w piątek padał od około godziny 9. Rzeczniczka Portu Lotniczego Łódź zapewniła jednak, że służby lotniskowe na bieżąco w "należytym stanie" utrzymują pas startowy i drogi kołowania samolotów oraz płytę postojową. - Ewentualne opóźnienia lotów nie wynikają z funkcjonowania naszego lotniska. Zdarzają się z powodu późniejszych przylotów, co często ma związek z warunkami pogodowymi w Europie - wyjaśniła. Kolejne rejsy pasażerskie łódzki port lotniczy obsłuży w piątek po południu. Według rozkładu o godz. 17.40 ma wylądować samolot z Londyn-Stansted, a o 19 - z Dublina. Pół godziny później oba mają wylecieć w drogę powrotną.

Problemy też na lotnisku we Wrocławiu

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych w Europie odwołano w piątek niektóre połączenia lotnicze do i z Wrocławia. Jak wynika z rozkładu lotów Portu Lotniczego Wrocław, w poniedziałek rano odwołano przylot samolotu Lufthansy z Frankfurtu. Niemiecki narodowy przewoźnik lotniczy odwołał także poranny lot z Wrocławia do Monachium. Nie wystartował również samolot tych linii do Frankfurtu.

Opóźnione są samoloty innych przewoźników m.in. z Rzymu, Leeds, Pafos czy Gdańska.

GGDKiA informowała w piątek rano, że wszystkie drogi krajowe na Dolnym Śląsku są przejezdne. Ze względu na intensywne opady śniegu z utrudnieniami o poranku musieli liczyć się kierowcy podróżujący trasami w okolicach Kłodzka i Kudowy-Zdroju. Na drogi wyjechało 68 pługów i pługosolarek.

Zablokowane drogi na Śląsku

Bardzo trudne warunki od rana występują z kolei w województwie śląskim. Jak przekazał dyżurny katowickiego oddziału GDDKiA, duże problemy wystąpiły na autostradzie A4 pomiędzy Mysłowicami a Katowicami. W pobliżu Brzęczkowic tir zablokował ruch, co było odczuwalne aż do węzła Francuska w Katowicach. - Przy okazji stoi trasa z Sosnowca na Tychy, utrudnienie jest w obu kierunkach - mówił rano dyżurny.

Zator powstał także na Drogowej Trasie Średnicowej i drodze krajowej nr 78 pomiędzy Rybnikiem a Wodzisławiem Śląskim, gdzie ciężarówki miały problem z pokonaniem wzniesień. Utrudnienie pojawiło się także m.in. na skrzyżowaniu dróg nr 81 i 44 w Mikołowie. Tam także niektóre samochody nie mogły wjechać pod górę.

Większość dróg na Śląsku jest białych, na innych zalega błoto pośniegowe. Tam, gdzie drogi są przejezdne, ruch i tak jest mocno spowolniony. Na autostradach samochody jadą z reguły nie szybciej niż 80 kilometrów na godzinę. Jak podały służby kryzysowe wojewody śląskiego, straż pożarna odnotowała 101 zdarzeń związanych z pogodą na terenie woj. śląskiego. Były to głównie interwencje polegające na usuwaniu zalegającego śniegu oraz zwisów w postaci sopli lodu.

Stłuczki na Lubelszczyźnie, przewróciła się ciężarówka

Podobna sytuacja panuje na Lubelszczyźnie. Jak poinformowała kom. Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie "z powodu nieodśnieżonych samochodów doszło do wielu stłuczek". - Nie wszystkie drogi są odśnieżone tak jak należy, śnieg ciągle pada i kierowcy ciężarówek mają problemy - powiedziała. Komisarz Kamola przekazała, że policjanci od rana notują dużo zdarzeń drogowych z udziałem ciężarówek. Jako przykłady wskazała drogę krajową nr 19 w miejscowości Ciecierzyn, gdzie z powodu problemów z wjazdem na wzniesienie tworzą się korki. Na ul. Gęsiej w Lublinie - podała policjantka - TIR utknął na skrzyżowaniu, w Abramowicach Prywatnych pod Lublinem ciężarówka zsunęła się do rowu i zablokowała drogę. - Na drogach ekspresowych ciężarówki mają problemy na podjazdach i przy zjazdach ze wzniesień - wyjaśniła policjantka.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej lubelskiego oddziału GDDKiA poinformował, że przed południem utrudnienia w ruchu występowały na S12 w Elizówce (utknięcie ciągnika siodłowego z naczepą na łącznicy węzła Lublin Rudnik), Panieńszczyźnie (wypadnięcie ciągnika z jezdni), na S17 w Wólce Osińskiej (utknięcie samochodu w zaspie).

Z utrudnieniami nadal muszą się liczyć kierowcy podróżujący dk 19 w miejscowości Wandzin, gdzie w śniegu zakopały się dwie ciężarówki, zablokowany jest pas ruchu w kierunku Lublina, a zator ma ok. 3 km. Dyżurny podał, że na dk 12 w miejscowości Janów między Piaskami a Chełmem, gdzie przewróciła się ciężarówka, wprowadzono ruch wahadłowy.

Jak poinformował rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Kamil Jakubowski, mimo intensywnych opadów śniegu w piątek o godz. 10 wszystkie drogi wojewódzkie były przejezdne, a na większości występowała zajeżdżona cienka warstwa śniegu. Zajeżdżony śnieg z jezdnią czarną w koleinach występuje na południu Lubelszczyzny (odcinek DW 835 od Huty Turobińskiej do granicy województwa, DW 849 od Woli Obszańskiej do Zamościa, DW 858 od miejscowości Banachy do Panasówki, DW 853 od Majdanu Nowego do Tomaszowa Lubelskiego oraz DW 877 w miejscowości Naklik).

Zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe kierowcy napotkają natomiast na trasach w centrum i na wschodzie regionu (okolice Cycowa, Chełma, Dołhobyczowa, Hrubieszowa, Józefówki, Krasnegostawu, Łaszczowa, Werbkowic i Wojsławic oraz Fajsławic, Kamionki, Ludwina, Łęcznej, Milejowa, Niemiec, Ostrowa Lubelskiego, Rybczewic Drugich, Starego Uścimowa, Tarła, Trawnik).

Jak podał rzecznik ZDW, nawierzchnia czarna z lokalnie występującym błotem pośniegowym występuje na drogach wyjazdowych z Chełma do Białopola, Cycowa, Krasnegostawu, Sawina, Siennicy Różanej oraz na odcinku DW 822 w Świdniku, DW 839 od Rejowca do Cycowa, DW 835 od Dominowa do Huty Turobińskiej oraz z Lublina do Lubartowa (w Elizówce).

Jakubowski przekazał, że na drogach wojewódzkich pracuje 46 solarek, 17 piaskarek, dziewięć pługów lemieszowych oraz jeden pług wirnikowy.

170 posypywarek w akcji w stolicy

Śnieg intensywnie pada od rana również na Mazowszu. Na ulice Warszawy, którymi kursują autobusy miejskie, wyjechało 170 posypywarek - przekazał Zarząd Oczyszczania Miasta. To w sumie 1,6 tysiąca kilometrów dróg.

Pozostałe ulice są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic, a w przypadku dróg ekspresowych przez służby GDDKiA.

- Zarząd Oczyszczania Miasta przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic. Monitoruje aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejną akcję - przekazał dyspozytor ZOM.

