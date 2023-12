Tysiące odbiorców bez prądu. Interwencje strażaków po przejściu śnieżyc

- Warunki pogodowe były w miarę. Zależy od tego, czy gdzieś przejechała piaskarka, to tam było dobrze, a generalnie to tragedia, naprawdę. Kilka razy się zakopałem i nie mogłem wyjechać - dodał inny mieszkaniec Tarnowa.

Na Podkarpaciu pod naporem śniegu łamały się gałęzie

Ponad 180 razy interweniowali ostatniej doby podkarpaccy strażacy w związku z intensywnymi opadami śniegu. Jak poinformował w niedzielę dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Wojciech Czanerle, interwencje strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu z dróg, chodników i trakcji elektrycznej połamanych pod naporem śniegu drzew i gałęzi. - W regionie znaczne opóźnienia mają pociągi z powodu oblodzenia trakcji i torów. Ale nie ma sytuacji, że pociągi gdzieś stoją. Tam, gdzie jest duże oblodzenie, uruchomiony został tabor spalinowy - powiedział Czanerle. Na Podkarpaciu wszystkie drogi krajowej i wojewódzkie są przejezdne. Pracuje na nich około 300 jednostek zimowego utrzymania dróg. Na trasach, szczególnie wojewódzkich, zalega błoto pośniegowe. - Warunki są trudne na drogach, ale wszystkie są przejezdne - podkreślił dyżurny WCZK. W niedzielę rano prądu nie miało około 8 tysięcy odbiorców. Najwięcej w okolicach Krosna i Sanoka - ok. 5 tys., a w okolicach Przeworska i Przemyśla ok. 3 tys.

Interwencje na Śląsku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podała, że w niedzielę rano wszystkie drogi krajowe w województwie śląskim są przejezdne. Na sieci dróg pracowały 262 pojazdy do zimowego utrzymania i 249 pracowników. Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), działania strażaków dotyczyły usuwania nawisów śnieżnych i sopli, byli też wzywani do uszkodzonego dachu budynku gospodarczego. O utrudnieniach od sobotniego wieczoru informują Koleje Śląskie. Niektóre pociągi zostały odwołane, wiele innych notuje opóźnienia. Na niektórych trasach przewoźnik zorganizował autobusową komunikację zastępczą.

Trudne warunki w województwie świętokrzyskim

Warunki na świętokrzyskich drogach pogorszyły się w związku z sobotnimi śnieżycami. Opady wstępowały także w niedzielę w nocy. Jak poinformował dyżurny kieleckiego oddziału GDDKiA, na godzinę 8 w niedzielę wszystkie trasy krajowe w regionie są przejezdne. Jezdnie są czarne i mokre, miejscami może występować błoto pośniegowe. Do godziny 6 na drogach krajowych w regionie pracowało około 80 maszyn zimowego utrzymania ruchu, które wykonały ponad 180 kursów. Trudniejsza sytuacja jest na drogach wojewódzkich. Trasy, choć przejezdne, miejscami nadal mogą być zaśnieżone. Do godziny 6 drogi wojewódzkie patrolowało 31 piaskarek i pługosolarek. Kierowcy, szczególnie na odcinkach leśnych, otwartych przestrzeniach i w rejonie Gór Świętokrzyskich, mogą spodziewać się na jezdniach błota pośniegowego, a lokalnie zajeżdżonego śniegu.

Drogi na Lubelszczyźnie pokryte śniegiem. Są koleiny i zaspy

Drogi krajowe na Lubelszczyźnie są przejezdne, ale na większości zalega błoto pośniegowe. Dyżurny lubelskiego oddziału GDDKiA Sebastian Poliszuk przekazał, że w niedzielę rano pracują 43 pojazdy do zimowego utrzymania dróg, głównie są to pługosolarki.

- Sytuacja jest już stabilna, bo około godziny 3 opady zaczęły się zmniejszać. Aktualnie przelotnie śnieg pada w różnych częściach naszego województwa. Wszystkie drogi ekspresowe są czarne, miejscami może zalegać błoto pośniegowe. Drogi krajowe również są przejezdne, ale na większości zalega jeszcze błoto pośniegowe - powiedział dyżurny. Z utrudnieniami muszą liczyć się nadal kierowcy jadący S19 z Rzeszowa w kierunku Lublina. W miejscowości Rudnik Kolonia, między Kraśnikiem a Wilkołazem, samochód ciężarowy wjechał w nocy w zaspę śnieżną na pasie rozdziału. Jak podała GDDKiA zablokowany jest jeden pas ruchu; przejazd możliwy jest prawym pasem. Utrudnienie potrwa do ok. godz. 10. Na drogach wojewódzkich najtrudniejsza sytuacja jest na północy regionu, w okolicach Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie na nawierzchni leży śnieg, są koleiny i zaspy. W południowej części regionu na jezdni może być zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe. Zajeżdżona cienka warstwa śniegu występuje w centrum i na zachodzie woj. lubelskiego. - Pracują 73 sztuki zimowego sprzętu - powiedziała dyżurna ZDW w Lublinie Sandra Sienicka.

Zasypane śniegiem torowiska w Krakowie

Jak poinformował dyżurny krakowskiego oddziału GDDKiA, wszystkie trasy krajowe w regionie są przejezdne, a dzięki ustaniu w ostatnich godzinach opadów na części z nich nawierzchnia jest czarna i mokra. Na niektórych odcinkach wciąż zalega błoto pośniegowe. - Lokalnie zaczyna prószyć śnieg, ale na dziś prognozowane są mniejsze opady, więc nie powinno być sytuacji tak trudnej jak w sobotę - ocenił dyżurny. Przez noc na drogach wojewódzkich w Małopolsce pracowały pługi i solarki, dzięki czemu poprawiły się na nich warunki jazdy, choć nadal są trudne. Kierowcy wciąż muszą jednak uważać na zalegające na większości odcinków błoto pośniegowe. Jak przekazała dyżurna Zarządu Dróg Wojewódzkich, w niedzielę rano ruch na tych trasach jest niewielki. W stolicy regionu - Krakowie w niedzielę rano występują problemy z komunikacją tramwajową z powodu zasypanych śniegiem torowisk i rozjazdów. Z powodu zasypania torowiska tramwaje nie dojeżdżają do Cichego Kącika, a tramwaje linii 1 i 20 są kierowane na Bronowice. Wczesnym rankiem była zablokowana pętla na Kurdwanowie, a także al. Powstania Warszawskiego, ale służbom technicznym udało się już udrożnić te trasy. Z powodu śliskich nawierzchni dróg nastąpiły skrócenia lub zmiany tras autobusowych linii aglomeracyjnych do podkrakowskich miejscowości: linia 215 skrócona do Rzeszotary Panciawa, linia 270 bez Maciejowice Pętla, linia 228 skrócona do Morawica Krzyżówka, linia 258 skrócona do Morawica Szkoła, linia 278 bez wjazdu do Radwanowic i Pisar.