Polska Śnieżyce na południu Polski. Nocne utrudnienia i poranne odśnieżanie samochodów Agnieszka Stradecka |

Czwartkowe śnieżyce w Bielsku-Białej Źródło wideo: TVN24

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W czwartek wieczorem i w nocy w południowej Polsce występowały intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia przed nimi wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alarmy są w mocy także w piątek.

Bielsko-Biała po śnieżycy. Poważne utrudnienia

Utrudnienia wystąpiły w czwartek późnym wieczorem na drodze ekspresowej S1 w Bielsku-Białej między węzłami Lipnik i Hałcnów w kierunku Bierunia - podał w czwartek wieczorem Piotr Mikołajczyk z katowickiego Punktu Informacji Drogowej. Po opadach śniegu pojazd ciężarowy uderzył w barierki, a naczepa zablokowała drogę. Przed północą trasa została odblokowana.

Jak podał w czwartek wieczorem portal bielskiedrogi.pl, czwartkowe śnieżyce doprowadziły do poważnych utrudnień w mieście. Około godziny 18 śnieg zaczął mocniej sypać, a pojazdy zaczęły mieć problemy. Korki utworzyły się na najważniejszych ulicach miasta. Według lokalnej straży pożarnej mimo trudnych warunków atmosferycznych wypadków było niewiele.

- Na terenie powiatu występują śliskie nawierzchnie na jezdniach, ale wielu zdarzeń związanych ze śnieżycą nie mamy. Jedną kolizję mamy na tę chwilę - poinformował w czwartek dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej.

- Mieliśmy parę telefonów odnośnie ulic zaśnieżonych. Z tego co wiem firma, która zajmuje się odśnieżaniem, na bieżąco pracuje - przekazał w czwartek dyżurny Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

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Odśnieżanie w Katowicach

W piątek rano śnieżna aura panowała w Katowicach. Jak opowiadała na antenie reporterka TVN24 Małgorzata Marczok, konieczne było odśnieżanie. Na trasie 86 łączącej Katowice z Sosnowcem jezdnia była czarna, ale biegnące obok ścieżka rowerowa i chodnik pozostawały zasypane. Śnieg przykrywał także kładkę nieopodal kampusu Uniwersytetu Śląskiego.

- Trzeba uważać, bo może być ślisko - podkreśliła. - Na samochodach najlepiej widzieć, ile śniegu napadało przez całą noc. To jest około dziesięciu centymetrów - dodała, wskazując na zaśnieżone pojazdy.

Reporterka TVN24 Małgorzata Marczok o śnieżnym poranku w Katowicach Źródło: TVN24

Śnieg we Wrocławiu

Reporter TVN24 Paweł Popkowski był w piątek rano we Wrocławiu. Stolicę Dolnego Śląska przykryła warstwa śniegu, co nie zniechęciło jednak rowerzystów - na białym puchu widoczne były ślady opon. Jak dodał, miejscami mogła zgromadzić się warstwa grubości 4-5 centymetrów, ale w samym mieście nie występowały poważne problemy na drogach.

Utrudnienia związane z trudnymi warunkami pogodowymi zanotowano natomiast w województwie dolnośląskim na drodze krajowej 46. Na odcinku między Kłodzkiem a Złotym Stokiem, w pobliżu miejscowości Podzamek, policja zamknęła drogę w kierunku Złotego Stoku ze względu na intensywne opady śniegu. Utrudnienia trwały od około północy do godziny 3.30 w piątek. Do wypadku doszło też w miejscowości Grędzina.

Zaśnieżony Wrocław w piątek rano Źródło: TVN24

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