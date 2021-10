Temperatura odczuwalna na Śnieżce to -35,55 stopnia Celsjusza. Kumulacja bardzo silnego wiatru, niskiej temperatury i wilgoci

W sobotę na Śnieżce temperatura odczuwalna spadła do -35.55 stopnia Celsjusza - poinformował na Twitterze Karkonoski Park Narodowy. "Na Śnieżce temperatura wynosi -4.2 st. C, ale przy wietrze 83 kilometrów na godzinę i wilgotności 98 procent, temperatura odczuwalna to aż -35.55 st. C" - czytamy w informacji KPN.