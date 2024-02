Ześlizgnęła się "rynną śmierci" kilkaset metrów w dół. "Miała dużo szczęścia"

Młoda turystka z Czech ześlizgnęła się we wtorek tak zwaną rynną śmierci na dno Kotła Łomniczki. 18-latce nic się nie stało. - Miała bardzo dużo szczęścia - powiedział Tomasz Kanik, reporter TVN24.

We wtorek po południu służby ratownicze otrzymały informację o młodej kobiecie, która ześlizgnęła się tzw. rynną śmierci ze Śnieżki w stronę Kotła Łomniczki. Na miejsce wypadku natychmiast udali się ratownicy górscy oraz załogi naziemne, wezwano także czeski śmigłowiec ratunkowy oraz GOPR Karkonosze. Ze względu na trudne warunki śmigłowiec musiał wrócić do bazy.

Jak przekazał w środę reporter TVN24 Tomasz Kanik, 18-letnia turystka w dobrym stanie wróciła już do domu. - Ona się tylko potłukła, podrapała i przestraszyła. Ale biorąc pod uwagę, że ześlizgnęła się w dół tak zwaną rynną śmierci, czyli miejscem bardzo trudnym do zatrzymania się, około 300-400 metrów, to miała bardzo dużo szczęścia, ale mało rozsądku - powiedział Kanik. Dodał, że nastolatka wraz z pięcioma innymi osobami poruszała się szlakiem letnim, który zimą jest zamknięty. - Zimą chodzenie po tej trasie jest niebezpieczne - podkreślił reporter.