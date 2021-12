Śnieżny "prezent na Święta". Wasze pogodowe relacje

Zimowa aura przyszła do nas na Święta. Mieszkańcy Szczecina mówią, że w mieście śnieg w Wigilię nie spadł od lat. Biało zrobiło się także w innych regionach kraju. Na Kontakt 24 dostaliśmy Wasze pogodowe relacje.

Śnieg w Wigilię

Pogodowe relacje Reporterów 24

Pogoda na Wigilię

A co czeka nas w Wigilię w pogodzie? Na zachodzie, południu i w centrum Polski możliwy jest mokry śnieg i deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach spadnie od 2 do 5 centymetrów śniegu. W pasie od Gorzowa Wielkopolskiego, przez Łódź, po Zamość możliwe są opady marznące. Uwaga, zrobi się ślisko. >>> Czytaj więcej o pogodzie na piątek.