W Tatrach i Beskidach spadł śnieg. Ratownicy ostrzegają

Śnieg spadł w poniedziałek w Tatrach i Beskidach. Chociaż malownicze, górskie trasy są przez to znacznie trudniejsze niż przy dobrej pogodzie. Ratownicy ostrzegają przed niebezpiecznie śliskimi szlakami i przypominają, by do górskich wędrówek odpowiednio się przygotować.

W niedzielę na Kasprowym Wierchu spadł pierwszy w tym roku śnieg , ale był to dopiero początek. Wystarczyło kilka zimnych i śnieżnych godzin, by wysoko w polskich górach zapanował zimowy klimat.

Niebezpiecznie w Tatrach

W poniedziałek rano temperatura na Kasprowym Wierchu wynosiła -1 stopień Celsjusza, a w Zakopanem termometry pokazywały 3 st. C. Od środy zapowiadany jest ponowny wzrost temperatur - na szczytach temperatura wzrośnie do 11 st. C a w Zakopanem do 17 st. C.