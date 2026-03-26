W godzinę mocno się zabieliło. Powrót zimy na zdjęciach Reportera24

W czwartek przez Polskę przetacza się opadonośny front. Jak przekazała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w południowych regionach, w Beskidach i Tatrach, miejscami może spaść nawet 20 centymetrów śniegu.
Biały puch na waszych zdjęciach
W niektórych miejscowościach pojawił się już przed południem. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z miejscowości Mazańcowice nieopodal Bielska-Białej, na których widać zabielone podwórze.
Opady śniegu w okolicy Bielska-Białej (Mazańcowice)
Można się spodziewać, że w kolejnych godzinach na południu pojawi się grubsza warstwa białego puchu - ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w południowej części województw śląskiego i małopolskiego obowiązują do godziny 12 w piątek.
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
