Atak zimy w Polsce. Gmina zawiesza zajęcia w szkołach

Śnieżyce powróciły do Polski. Jak przekazała w niedzielę rano synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w nocy obfite opady śniegu wystąpiły w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Miejscami mogło dosypać ponad 10 centymetrów, najwięcej w okolicach Radzynia Chełmińskiego w powiecie grudziądzkim.

Utrudnienia na Pomorzu. Odwołane lekcje

Jak poinformował w niedzielę przed południem w mediach społecznościowych burmistrz gminy Nowy Dwór Gdański, w związku z trudną sytuacją pogodową w poniedziałek w gminnych szkołach podstawowych i przedszkolach zawieszone zostaną zajęcia dydaktyczne. Przekazano, że w placówkach oświatowych będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W poniedziałek nie będą realizowane także dowozy szkolne.

Kłopoty na lotnisku w Gdańsku

Trudności w niedzielę występowały także na lotnisku w Gdańsku. Jak przekazała w rozmowie z redakcją Kontakt24 Agnieszka Michajłow, rzecznik prasowa Portu Lotniczego Gdańsk, do godziny 8.30 nie odbyło się łącznie czternaście lotów. - Część samolotów nie dotarła na lotnisko, część została przekierowana. Dotyczy to lotów ze Sztokholmu, Kopenhagi, Amsterdamu, Frankfurtu i Warszawy. Pojawiają się również opóźnienia wynikające z warunków pogodowych, ale również z faktu konieczności odladzania maszyn - wyjaśniła.

- W tej chwili sytuacja jest opanowana, loty przylatują i odlatują z lotniska, choć ciągle pojawiają się opóźnienia. Ważna jest również, aby potwierdzić, że w tej chwili sytuacja pogodowa jest stabilna, ale w związku z dzisiejszymi prognozami pogody, mogą pojawić się kolejne utrudnienia, dlatego apelujemy do pasażerów, aby na bieżąco monitorowali sytuację - podkreśliła.

Atak zimy. Sytuacja na drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w niedzielę około godz. 8, że wszystkie drogi krajowe są obecnie przejezdne. Na sieci dróg w ciągu ostatniej doby pracowało 3940 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania.

Utrudnienia w postaci błota pośniegowego występują w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim oraz w południowych częściach województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i mazowieckiego.

Śnieg w Polsce. Interwencje strażaków

Rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski tłumaczył w programie "Wstajesz i weekend", że na chwilę obecną strażacy w całej Polsce przeprowadzili niecałe 70 interwencji związane z pogodą, głównie na Dolnym Śląsku. Zwrócił uwagę, aby unikać wchodzenia na lód - w wielu miejscach tafla lodu jest zbyt cienka, by utrzymać człowieka - oraz zadbać o ochronę przed wychłodzeniem organizmu.

- Apelujemy o szczególną ostrożność i sprawdzanie prognozy pogody. To jest bardzo ważne, by być świadomym, co nas czeka w najbliższych godzinach - przekazał.

Minionej doby jedna osoba zmarła z wychłodzenia - poinformowała w niedzielę rano na platformie X policja. Od początku listopada 2025 r. w wyniku wychłodzenia zmarło 18 osób. Policjanci podkreślili, że szybka reakcja może zapobiec tragedii. "Jeśli widzisz osobę, która może potrzebować pomocy - nie zwlekaj. Zadzwoń na numer 112. Jeden telefon może uratować życie" - napisano.

